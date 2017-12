Sztárban sztár +1 kicsi: Egymással verseng a testvérpár

Fodor Eliza Veréb Tamás oldalán, Fodor Erik pedig Tóth Gabi párjaként kápráztatja el vasárnapról vasárnapra a SuperTV2 nézőit. A legutóbbi adásban Elizát vérbeli afroamerikai férfi rapperként láthattuk gengszterbőrben, míg Erik úgy adta elő a La Bouche slágerét, mint egy valódi kilencvenes évekbeli fenegyerek. Ők ketten sokban különböznek, mégis egyformán jók. Felmerül a kérdés: vajon ellenfélként tekintenek egymásra?– Nagyon jó, hogy támaszként itt vagyunk egymásnak – mondta a Borsnak Erik. – Szoktam otthon is hallani, ahogy Eliza gyakorol, és mindig elmondom neki a véleményem, most a kamerapróbákon né­zem meg. Nem értek mindenhez, például a raphez sem, amit a legutóbbi adásban kellett előadnia, de mindenben szívesen segítek neki, amiben tudok.Azt gondolhatnánk, hogy mindenki eljátszik egy ilyen verseny során a győzelem gondolatával, a Fodor testvérek azonban nem ettől a sikertől remélik a boldogságukat.– Ha valamelyikünk győzne, biztos összegyűlne és ünnepelne a család, de szerintem ennek a műsornak nem az a lényege, hogy ki nyer. Már most rengeteget fejlődtünk és nagyon sokat nyertünk. Olyan dolgokban próbálhattuk ki magunkat, amilyenekben még soha. Nekem az volt a kedvencem, amikor dzsessz-swing vonalon énekelhettem, Elizának pedig amikor popos dalokat – mondta a Borsnak Erik.