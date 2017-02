Sztárt igazoltak le Anna Kendrick új filmjébe

Legutóbb bejött, hogy egy rappert is beválasztottak a színészek közé (Snopp Doggot), ezért a most készülő részben Trinidad James képviseli a műfajt.



Ám a másik irányban is erősítenek: John Lithgow-t is felkérték egy szerepre. Az Oscarra jelölt, öt Emmyvel és két Arany Glóbusszal kitüntetett 71 éves karakterszínész bármilyen szerepben remekel, legyen az vígjátéksorozat (Így jártam anyátokkal), krimisorozat (Dexter), akciófilm (Cliffhanger - A függő játszma) vagy thriller (A könyvelő). Nem tudni, pontosan milyen szerepet szánnak neki a Tökéletes hang 3-ban, ahol unokája korabeli színészekkel játszik majd együtt, de a magunk részéről valamilyen intrikus karakterre tippelünk, hogy legyen komorabb tónus is a sok vicces jelenet közepette.