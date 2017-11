Sztárvendéggel ad ki új lemezt a 10 éves Budapest Bár

Volume 7 címmel készített új lemezt az idén tizedik születésnapját ünneplő Budapest Bár. A friss anyagon a produkció nyolc énekese szerzőként is szerepel, vadonatúj zenét írt az albumra Presser Gábor is.



A főváros által ihletett lemez bemutató koncertje november 13-án lesz a MOM Kulturális Központban, az idén jubileumát ünneplő Budapest Bár 10 év 10 különleges koncertsorozata részeként. Az est vendége Presser Gábor - közölte a menedzsment kedden az MTI-vel.



Az LGT zeneszerzője és billentyűse, Presser Gábor Petri György Sláger című versére írt dalt, amelyet maga ad elő a lemezen. Az anyagon hallható az LGT klasszikus felvétele, az Embertelen dal Budapest báros feldolgozása. Az album záró darabja egy másik ikonikus dal, Cseh Tamás Budapestje, amelynek zeneszerzője Másik János, szövegírója Bereményi Géza.



A Budapest - Volume 7-re új dalt írt a produkcióban eddig főként énekesként szerepelt nyolc hang, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor, Kollár-Klemencz László, Németh Juci, Rutkai Bori és Szűcs Krisztián is. A lemezen szving, pop, rock, sanzon és kuplé is hallható, a korábbi évtizedek slágerei közül felcsendül a Járom az utam, a Lila akácok, a Vén budai hársfák és a Pesti polgár is.



A zenekar júliusban a Budapest Parkban kezdte jubileumi koncertsorozatát, amely december végéig tart. Azóta felléptek Tihanyban, a Dohány utcai zsinagógában, a pécsi Kodály Központban és az A38-on. Az utolsó három előadás decemberben lesz: a debreceni Kölcsey Központ után 19-én a Katona József Színház a helyszín, ahol tíz évvel ezelőtt a zenekar debütáló koncertjét tartotta. Zárásként december 22-én a Kongresszusi Központban játszik a zenekar.



A Budapest Bár zenekarban Farkas Róbert (hegedű, brácsa, gitár, ukulele), Farkas Mihály (cimbalom), Farkas Richárd (nagybőgő), Ökrös Károly (harmonika, zongora) és Kisvári Ferenc (dob, ütőhangszerek) szerepel, a produkció énekese Behumi Dóri, Ferenczi György, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor, Kollár-Klemencz László, Mező Misi, Lovasi András, Németh Juci, Rutkai Bori és Szűcs Krisztián.



A produkció tízéves fennállása alatt csaknem háromszáz dalt dolgozott fel Farkas Róbert hangszerelésében a húszas-harmincas évek zenei stílusában. Az öttagú cigányzenekar a pop-rockéletből érkezett énekes szólistáival mintegy nyolcszáz koncertet adott. Az eddigi lemezek: Volume 1 (2007), Tánc (2009), Zene (2010), Hoppá! (2011), Szerdán tavasz lesz (2014), Húszezer éjszakás kaland (2014), Délutáni csókok (2014), Klezmer (2015), Ünnep (2016), 10 - Best of Budapest Bár (2017).