Sztriptíztáncosnőként láthatjuk viszont Jennifer Lopezt a vásznon

A Hustlers című film egy csapat egykori sztripperről szól, akik elhatározzák, hogy a Lopez által megformált főszereplő vezetésével gazdag kuncsaftokat fosztanak ki.



Semelyik másik színésznő nem tudná ezt a figurát "ilyen sokszínűen, ennyi emberséggel és intelligenciával" eljátszani - mondta Lorene Scafaria rendező a Hollywood Reporter című amerikai lapnak a főszereplő kiválasztásáról.



Scafaria filmje valós történeten alapszik: egy csapat egykori sztriptíztáncosnő kieszelt egy tervet, amely szerint gazdag Wall Street-i ügyfeleiktől több tízezer dollár lopnak el. A rendező a forgatókönyvet egy 2015-ös, a New York Magazine-ban megjelent cikk alapján írta.



A New York-i Bronxból származó énekesnő többször is játszott főszerepet amerikai produkciókban, köztük a Hölgyválasz vagy a Szeretném, ha szeretnél című romantikus komédiában. Legutóbb A szomszéd fiú című pszichothrillerben volt látható.