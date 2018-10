Szűk körű vetítésen mutatta be legújabb filmjét Rofusz Ferenc

Rofusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező (j, háttal) beszél az Utolsó vacsora című új filmjének zártkörű vetítése előtt a Magyar Művészeti Akadémia székházában 2018. október 3-án. Szemben Rofusz Ferenc felesége (b), Áder János köztársasági elnök (b3) és felesége, Herczegh Anita (b2), Vashegyi György, az MMA elnöke (b4), Fekete György, az MMA korábbi elnöke (b5) . MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczeg Anita is részt vett Rofusz Ferenc Oscar-díjas rajzfilmrendező Utolsó vacsora című legújabb animációjának szerdai zárt körű bemutatóján, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában.A vetítésen a köztársasági elnökön és feleségén kívül részt vett mások mellett Vashegyi György, az MMA elnöke; Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára és Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke és Rofusz Ferenc több alkotótársa is.Mindenre számítottam, csak arra nem, hogy ilyen közönség előtt mutathatom be a filmet - hangsúlyozta a rendező, aki idén ötven éve kezdte meg pályafutását a Pannónia Filmstúdiónál.Legújabb munkájáról szólva elmondta: a film ötletét 40 évvel ezelőtt adta be a Pannónia Filmstúdióhoz, de akkor a vallási téma miatt nem készülhetett el. Kiemelte: a Magyar Média Mecenatúra támogatásával elkészült filmen az eredeti tervekhez képest semmit nem változtattak, "minden kockája ugyanaz, mint amit 40 évvel ezelőtt storyboardként beadtam" - fejtette ki. Bár a koncepció az eredeti, a film 21. századi technológiákkal, így 3D animációval készült, a 8 ezer rajzot digitálisan készítették és színezték. A film egyik célja, hogy Leonardo da Vinci freskójának kritikus állapotára hívja fel a figyelmet.Bár régóta dédelgette az elkészítését, az alkotó megjegyezte: "40 évvel ezelőtt elbuktunk volna ezzel a filmmel, mert képtelenség lett volna ilyen színvonalon megvalósítani".Az utolsó vacsora előtt levetítették a rendező 1981-ben Oscar-díjat nyert Légy című animációját, a Holtpont című kisfilmjét, a Gravitáció című alkotását és a Ticket című, számos díjjal kitüntetett filmjét is.