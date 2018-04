Szüleik árulkodnak a hírességekről: jön a Vigyázat, szülővel vagyok!

A családi kvízshow-ban ezúttal a népszerű hírességek szüleikkel látogatnak el a stúdióba, hogy lerántsák a leplet vicces, vagy akár kínos gyerekkori emlékeikről. A párosokat ezúttal is Ördög Nóra kalauzolja majd az izgalmas játékok között, minden hétköznap 20:35-től.Vicces csínytevésekkel és sosem hallott kamaszkori történetekkel várja a nézőket a Vigyázat, szülővel vagyok!. Az új szériában a híres felnőttek közösen vetélkednek majd szüleikkel, akik nem riadnak meg attól, hogy kendőzetlenül meséljenek gyermekeikhez fűződő emlékeikről. A párosok ismét Ördög Nóra útmutatásával versenghetnek az akár egymillió forintos nyereményért, amit ezúttal is jótékony célra ajánlanak majd.– A műsor titka szerintem továbbra is a családi sztorikban rejlik. Ismét rengetek vicces pillanatot éltünk át a szereplőkkel, és annak is örülök, hogy a kezdeti izgalom ellenére, a szülők is meg tudtak nyílni. Szeretem ezt a műsort, mert legtöbbször egészen új oldalát ismerhetjük meg a hírességeknek, ráadásul a nézők itt betekintést nyerhetnek abba is, honnan érkezik az adott sztár – vélekedett a műsorvezető. – Én alapvetően jó gyerek voltam, de benne voltam minden vagányságban is. Szerintem a szüleimnek nem volt annyira nehéz dolguk velem, de nyilván volt egy-két csínytevésünk az öcsémmel, amivel okoztunk némi fejtörést. Biztosan akadnak olyan történetek is, amikkel engem is zavarba lehetne hozni – tette hozzá Nóri.Legyen szó kvízről, memóriajátékról, vagy éppen körülírásról, a szereplők itt is a már megszokott kihívások elé állnak, ám ezúttal felnőtt köntösbe bújtatva várják őket a feladványok. A rég elfeledett történetek garantáltan szórakoztató és arcpirító szituációkba sodornak majd többek között olyan közkedvelt sztárokat, mint Mádai Vivien, Stohl Luca, Trokán Nóra, Zimány Linda, Rubint Réka, Oláh Gergő, Nagy Feró és Gönczi Gábor.A műsort az IKO Műsorgyártó készíti.