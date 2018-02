Szülj, ne halogass! - szlogenekkel ösztönzik a gyermekvállalást

A szerb művelődési és tájékoztatási minisztérium, valamint a népességpolitikáért felelős tanács közös pályázatára születésnépszerűsítő jelmondatokat küldhettek be az érdekeltek, amelyből kedden hatot választott ki a zsűri.



A nyertes szlogenek között kaptak helyet az Elég a szövegből, halljuk a sírást, Anya - elég volt egyedül, apa - testvért akarok, valamint a Hadd szülessenek gyerekek, hogy szép dolgok történhessenek mondatok is.



A felhívásra 1002 javaslat érkezett. A zsűri értékelése szerint a beküldött szlogenek legtöbbje megerősítő, pozitív, barátságos hangnemű volt, azonban mivel egyik mondat sem tudta teljes mértékben megragadni a népességfogyás összetett kérdését, végül hat mottót választottak ki.



A szerb kormány az utóbbi néhány évben több intézkedéssel is igyekezett növelni a gyermekvállalási kedvet. Növelte a támogatott mesterséges megtermékenyítési kísérletek számát, emelte az első gyermek születése után járó támogatást, valamint számos kedvezményt vezetett be a várandós nők vagy a kisgyermekes családok számára.



Az illetékesek ezzel szeretnék leállítani vagy legalább mérsékelni az országban a természetes fogyást. A statisztikai adatok alapján az utóbbi tíz évben több mint 350 ezerrel csökkent Szerbia lakosságának száma, ami azt jelenti, hogy - ha a természetes fogyás továbbra is hasonló ütemben folytatódik - 2030-ra biztosan hétmillió alá csökken a nyugat-balkáni ország lakossága, 2050-re pedig a mostanihoz képest akár másfélmillióval is csökkenhet az országban élők száma.



A legutóbbi, 2011-es népszámláláskor Szerbia lélekszáma 7,2 millió volt, ám a tavalyi esztendőre vonatkozó becslés szerint 2016-ra 7 millió 58 ezerre csökkent az országban élők száma. A statisztikai hivatal egyelőre nem közölte a 2017-es adatokat, de 2016-ban 36 100-zal kevesebb volt a születések száma a halálozásokénál.



Egy tavaly közölt adat szerint a népességfogyás mértéke 2016-ban 5,1 ezrelék volt, azaz ezer lakosra 9,2 születés és 14,3 halálozás jutott. 2017-ben 5,2 ezrelékre gyorsult ez az ütem. A születések számának csökkenése mellett a népességfogyáshoz jelentős mértékben hozzájárul az elvándorlás is, évente körülbelül 30-40 ezren hagyják el az országot.