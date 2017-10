Szüreti filmek hétvégéje a Chili TV-n

A Chili TV egy fergeteges szüreti mulatságra hívja nézőit gasztronómiai ínyencségekkel, romantikával, vidámsággal és sztárvendégekkel. Három varázslatos filmmel jelentkezik a TV2 Csoport gasztro-csatornája október 6-án, 7-én és 8-án. A szüreti filmek hétvégéjén képernyőre kerül a Pincérlány – Édesen is csípős, az Ízek, Imák, Szerelmek és a Bor, Mámor, Provence.



A Chili TV a legújabb konyhai praktikák és ínycsiklandó receptek után egy kis filmes kikapcsolódásra hívja nézőit. Az ősz beköszöntével varázslatos vidékekre, mennyei ízek világába kalauzoló filmeket tűz műsorára olyan sztárok közreműködésével, mint Julia Roberts, Marion Cotillard, Javier Bardem, vagy épp Russel Crowe.



Október 6-án egy amerikai kisvárosban dolgozó pincérlány történetével kezdődik a filmek hétvégéje a Pincérlány – Édesen is csípős című mozival. Keri Russel alakítja Jenna-t, akinek élete átlagosnak mondható, ám mindig történik körülötte valami. Különleges pitereceptjeiről híres, és akár boldogan is élhetne, de férje gondoskodik róla, hogy egy nyugodt perce se legyen. A boldogtalan házasság ellenére Jenna teherbe esik, és hogy az események még tovább bonyolódjanak, ráadásként beleszeret nőgyógyászába. Hogy miként oldja meg a pincérlány élete egyik legnehezebb helyzetét, az a Chili TV-n kiderül.



Liz (Julia Roberts) története is Amerikából indul október 7-én az Ízek, Imák, Szerelmek-ben. A sikeres írónőnek minden megadatott: karrier, házasság, ideális élet, ám ő mégis boldogtalan. Liz elköltözik, viszonyt kezd egy nála jóval fiatalabb férfival, de az új élete sem az, amire igazán vágyik, így világkörüli útra indul. Olaszország, India, majd Bali következik, és egy új szerelem.



Bali után Franciaországba, azon belül is Provence-ba utazhatunk az október 8-án képernyőre kerülő Bor, Mámor, Provence-szal. A bankár, Max életét egy családi örökség borítja fel. A Russel Crowe által alakított főhősre bácsikája ugyanis egy provence-i kastélyt hagyott. Max először maga sem tudja, mit kezdjen a birtokkal, a helyszínre utazva elrabolják emlékei, majd a helyi étterem elbűvölő tulajdonosa, Fanny (Marion Cotillard). Ahogy telnek a napok, az is kiderül, jócskán rejteget titkokat a mesés birtok és az elhunyt nagybácsi.



Szüreti filmek 20:00-tól a Chili TV-n!



Október 6-án Pincérlány – Édesen is csípős

Október 7-én Ízek, Imák, Szerelmek

Október 8-án Bor, Mámor, Provence