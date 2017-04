Tabáni István sokáig szégyellte magát, de a probléma mára megoldódott

A Csillag születik második szériájának győztese azonban csak idén szánta rá magát, hogy orvosi segítséget kérjen - írja a 24.hu “Noha mindig is tudtam, hogy a fogaim megőrzése fontos, viszont mégis elvesztettem néhányat közülük, és ez rányomta a bélyegét a hangulatomra. Bizonyos fogászati beavatkozásokat végeztek rajtam, mint például a gyökérkezelés, de koronát is tettek fel, mert hiányosak voltak a fogaim, és pótolni kellett ezeket. Szégyelltem a hiányos fogsoromat, zavart a kommunikációban, és a színpadon is. Most már azonban bátrabban felvállalom a mosolyom, újra visszakaptam az örömömet és az önbizalmam Dr. Balsai Tamás barátomnak köszönhetően. A sportra is már egyre inkább odafigyelek, főleg a tavaszi hadjárat során. Most már elkezdtem mozogni, úgyhogy jó úton haladok. Nagyon fontos, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, és az is, hogy a párom büszke legyen a külsőmre"– mondta Tabáni István, aki lassan egy éve boldog férj, és hamarosan apuka is szeretne lenni.“Csillával már kitaláljuk egymás gondolatait, a hét év alatt nagyon összecsiszolódtunk. Szerelmünk pedig azóta is töretlen. Lakás nézőben vagyunk, szeretnénk az ideális otthont megtalálni – egy olyan zöldövezetű környezetben, ahol a gyerekünket is tudjuk nevelni, ahol ki tudunk kapcsolódni, egy kis szigetet keresünk magunknak. Egy igazi fészekre vágyunk, és ha sikerült megtalálni álmaink otthonát, akkor már biztos, hogy ráállunk a baba projektre is. Sokat beszélünk a család-alapításról, szeretnénk gyermeket, az ember életében ez a csúcspont. Biztos vagyok benne, hogy büszke szülő lennék, vágyom már az apaságra, hiszen így válik kompletté a házasság."