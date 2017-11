Tabletekkel gyorsítanak a légi mentők

Negyven táblagépet szerzett be a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., így elkezdhető a papíralapú dokumentáció kiváltása a légimentő-bázisokon - közölte a szervezet kedden az MTI-vel.



Az egyelőre tesztfázisban működő, fedélzetre is felvihető kis számítógépekkel naponta több órányi adminisztrációt váltanak ki, hiszen megtervezhető az útvonal a baleset helyszínére és onnan a kórházba, kiszámítható a szükséges üzemanyag, menetidő, illetve a sérült állapotát rögzítő esetlap útközben átküldhető a beteget fogadó intézménynek.



A táblagépeket hetek óta tesztelik a budaörsi légi bázison.



A közlemény idézi Boros Ákost, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tervező-dokumentációs mérnökét, az elektronikus rendszer adminisztrátorát, aki szerint a tabletekkel a baleseteknél eddig papíron rögzített esetlapok is kiválthatók majd, ami az jelenti, hogy a mentőszemélyzet elektronikusan, a helyszínen tudja rögzíteni a sérült állapotát. Ezeket az esetlapokat eddig papírra írták, amit aztán a repülések után számítógépre vittek fel - ismertette.



Gorove László, a kft. ügyvezetője elmondta, hogy a jelenleg tesztelt, majd a tableteken futó esetdokumentációs program képes lesz arra is, hogy kommunikálni tudjon az EKG defibrillátor egységgel, vagyis a készülék által mért adatokat - a beteg vérnyomása, pulzusa, véroxigénszintje - vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tudja majd fogadni a monitorról, és automatikusan rögzíti az esetdokumentációban.



A tabletek az előírásoknak megfelelően korlátozottan, kizárólag repülő és orvosi feladatkörök ellátására használhatók, vagyis más program nincs a számítógépeken.



Az eszközöket hétmillió forintért vásárolták.