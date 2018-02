Talajban lebomló akkumulátort fejlesztettek ki

Környezetbarát, a talajban a környezet károsítása nélkül lebomló akkumulátor kifejlesztését jelentette be hétfőn a japán NTT távközlési vállalat.



A Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) szerint a hálózatra kapcsolt eszközök és alkalmazások számának növekedésével előbb-utóbb gyakorlatilag kivitelezhetetlenné válik minden egyes, a különböző készülékeket működtető akkumulátor begyűjtése és szakszerű feldolgozása, újrahasznosítása.



A horganyt, ritkaföldfémeket és más, a környezetre káros elemeket tartalmazó hagyományos akkumulátorokkal ellentétben az NTT által kifejlesztett akkumulátor egyebek között a műtrágyákban is alkalmazott vegyületekből készül és a környezet károsítása nélkül bomlik le.



Az új akkumulátor áramtároló kapacitása azonban egyelőre jóval elmarad a hagyományos akkumulátorokétól, ezért továbbfejlesztést igényel. Az NTT emellett az akkumulátorhoz hasonlóan, a talajban környezetkárosítás nélkül lebomló különféle szenzorok kifejlesztését is tervbe vette IoT-alkalmazások (a dolgok internete) számára.