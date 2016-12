Találja ki, hol van épp Vajna Tímea - fotók

Vajna Tímea még itthon karácsonyozott, szerdán azonban már jóval egzotikusabb helyről jelentkezett be Instagram-oldalán - írja a BorsOnline Timi most a Maldív-szigeteken élvezi a napfényt, és nem is akárki társaságában, ugyanis a divatfotós és filmes Marcos Mello Cavallariával dolgoznak valamin. Hogy min? Reméljük, az is kiderül hamarosan!