Talán nemsokára már algalámpákkal tehetünk a klímaváltozás ellen

Egészen eddig az algával kapcsolatban inkább a problémákról lehetett hallani. Gondot okozhat túlzott jelenlétük a természetes vizekben, és az aquáriumokban is. Pozitív hatásait eddig leginkább csak a kozmetikumok világában és a fogyasztásával kapcsolatban emelték ki. player.hu írta meg, hogy úgy tűnik, most Pierre Calleja biokémikus hatalmas áttörést ért el, és olyan tulajdonságait sikerült a kis növényeknek kihasználnia, hogy ezután majd mindenki algát akar majd termeszteni.A biokémikus mikroalgákból tervezett egy olyan lámpát, amelynek nincs szüksége áramra. Miközben a növénykék a levegő szén-dioxidjából oxigént állítanak elő, mellékesen világítanak is.A lámpát úgy alakította ki a francia zseni, hogy tudja tárolni az energiát, így a fényével gyenge fényviszonyok között is lehet világítani - írják.Egyetlen lámpa egy tonna szén-dioxidot köt meg egy év alatt – annyit, mint 150-200 fa.Ha beindul a sorozatgyártás, az óriási lépés lehet a klímaváltozás elleni harcban. Gondolj bele: egy lámpa annyira hasznos, mint egy kisebb erdő!