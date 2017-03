Tanácsadás és ingyenes érszűkület-szűrés március 16-án az amputáció megelőzésért

Sajnálatos módon a perifériás verőérbetegség, közismertebb nevén az érszűkület hazánkban mintegy 400.000 embert érint. A vizsgálatok adatai szerint az érszűkületben szenvedő betegek 30 százaléka – felismerés, megfelelő kezelés, életmódváltás és odafigyelés nélkül – 5 éven belül meghalhat valamilyen szív-érrendszeri betegség következtében. Emiatt is fontos a megelőzés és a rendszeres szűrővizsgálat, mivel így már tünetmentes állapotban is észlelhető a probléma, a megfelelő életmód és kezelés pedig segít a végtag amputáció, szívinfarktus vagy stroke megelőzésében.

Idén már negyedik alkalommal rendezi meg a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság a magyarországi Érszűkület Napot az európai „PAD and Vascular European Days" kezdeményezés részeként. Ebben az évben a Magyar Diabetes Társaság is csatlakozik az eseményhez.A két Társaság együttműködésének fő oka, hogy az alsó végtagi verőérszűkület és a cukorbetegség együttese rendkívüli mértékben fokozza az alsó végtagi fekélyképződés, valamint az esetleges végtagvesztés, az amputáció veszélyét.

Az ún. boka-kar index mérés fájdalommentes vizsgálat az érszűkület kimutatására. A mérés során a bokákon mért vérnyomást hasonlítják össze a karon mért vérnyomással. A két érték hányadosa az úgynevezett boka-kar index, amelynek értéke 0,91-1,3 között normális, 0,4 alatt pedig súlyos érszűkület áll fenn.

Ellenőrizze naponta vércukorszintjét! Ellenőrizze naponta lábát! Lát-e talpán piros pontokat, duzzanatot vagy hólyagot? Mozogjon rendszeresen! Tervezze meg milyen fizikai aktivitásra mennyi időt fog szánni! Kérdezze orvosát a speciális lábbelikről! Naponta mosson lábat! Óvatosan törölje meg őket külön figyelmet fordítva a lábujjak közötti részekre! Tartsa puhán és simán bőrét! Vékony rétegben vigyen fel bőrápolót a lábára, annak teljes felületére, de vigyázzon, hogy a lábujjak közötti részre ne kerüljön anyag! Ha képes elérni lábujjkörmeit, vágja őket, amikor csak szükséges. Egyenesen vágja le őket, ne domború formára, a széleket pedig körömreszelővel gondozza el, hogy ne türemkedjenek ki! Bármilyen bizonytalanság (látási, mozgási) esetén forduljon inkább képzett gyógypedikűröshöz! Mindig viseljen cipőt és zoknit, soha ne sétáljon mezítláb! Viseljen kényelmes cipőt, amely védi is a lábát! Ellenőrizze a lábbeli belsejét, mielőtt felveszi azokat. Ügyeljen arra, hogy a belső rész sima legyen, és ne legyen benne semmilyen dolog, amely sérülést okozhatna! A hidegtől és melegtől is egyaránt védje lábát! Viseljen cipőt a strandon és a meleg járdán is. Soha ne tegye lábát forró vízbe! Ellenőrizze a víz hőmérsékletét éppúgy, mintha csak egy babát fürdetne! Ügyeljen lába vérkeringésére! Emelje meg lábát, amikor sokat ül! Mozgassa meg lábujjait, és mozgassa térdeit is fel-le 5 percen át 2-3 alkalommal naponta! Ne tegye keresztbe lábait túl sokáig!

Az ingyenes szűrővizsgálatok helyszínei:



Budapest, Corvin Plaza

Szeged, Szeged Plaza

Debrecen, Debreceni Egyetem - Angiológiai tanszék - Auguszta vaszkuláris központ

Pécs, PTE - Janus Pannonius Klinikai Tömb

Győr, Győr Plaza

Miskolc, Miskolc Plaza



A rendezvényekre minden érintetett és érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

A nemzetközi kampány az idei évben külön figyelmet szentel a cukorbetegek alsó végtagi panaszainak felismerésére, mivel az alsóvégtagi amputációk felét cukorbetegekben végzik. Az életmódváltás, a lábak ellenőrzése és a megfelelő időben elkezdett terápia jelentősen csökkentheti az alsóvégtagi amputáció kockázatát.A szervezők 2017. március 16-án 11 és 17 óra között, 6 helyszínen, egész napos orvosi tanácsadással, tájékoztató kiadványokkal, rizikófelmérő tesztekkel, és a betegség megállapítására szolgáló boka/kar index méréssel, valamint pulzus önvizsgálat oktatással várják majd az érdeklődőket.Idén külön figyelem irányul a cukorbetegekre, akik diabétesz tanácsadáson is részt vehetnek az eseményen.A cukorbetegek száma világszerte növekszik, ezzel párhuzamosan a betegséggel összefüggő láb problémák száma is nő. Az életmódváltás, a lábak rendszeres ellenőrzése és a diabétesz megfelelő terápiája csökkenti az alsó végtagi amputáció kockázatát. Ennek nyomatékosítására diabetológusok segítségével országszerte speciális tanácsadással várják a helyszíneken a cukorbetegeket, és több a helyi cukorbetegeteket tömörítő betegszervezet segített a figyelemfelhívásban is.További fontos és korábban már szintén ismertetett vizsgálati lehetőség lesz a szakdolgozók által elmagyarázott és bemutatott pulzus önvizsgálat is, hiszen ennek segítségével mindenki saját maga, akár otthon is ellenőrizheti végtagi ereinek állapotát: amennyiben a lábon nem tapintható a pulzus, valószínű az érszűkület.