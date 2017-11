Táncos popslágerek Gereben Zita harmadik lemezén

Az én fesztiválom címmel elkészült Gereben Zita harmadik albuma. A korábban az Emil.RuleZ!-ben és a Gringo Sztárban is közreműködő előadó november 17-én az Akvárium Klubban mutatja be új anyagát, amely tele van táncos popslágerekkel.



"A Geszti Péter-féle Gringo Sztárnak 2015 őszén lett vége, közben folyamatosan születtek új ötletek egy következő anyagomhoz. Nyugodtan, sietség nélkül tudtunk dolgozni zeneszerző társammal, Horváth 'Tojás' Gábor zongoristával, Az én fesztiválom legnagyobb része az elmúlt másfél év gyümölcse" - idézte fel az énekesnő az MTI-nek.



Kitért arra, hogy harminc saját dalukból válogatták ki az új lemezre került tizenhármat, azokat a számokat, amelyek leginkább egységes koncepciót alkottak. A popos, táncos hangzáson belül megjelennek az R&B, a rock, a soul, a funky és a dzsessz elemei is. A lemezen a Gereben Zita zenekar játszik, amelyben az énekesnő és a zongorista mellett még Bécsy Bence (gitár), Bata István (basszusgitár) és Gálfi Attila (Dob) szerepel.



Gereben Zita a Zeneakakadémia Jazz tanszékén végzett 2008-ban, és a műfaj a 2010-ben megjelent első albumán, a Ready for the Sun című lemezen domináns volt. Az öt évvel ezelőtt elkészített folytatás, az Our Places a dzsessz és a pop határán táncolt, Az én fesztiválom-on pedig már a pop került előtérbe, rádióbarát anyag született.



"A dzsessz a mai napig nagy szerelem az életemben, mostani zenekarom tagjai is a dzsessz felől érkeztek, de popot is élvezettel játszunk. Nem vágyom kifejezetten popkarrierre, egyszerűen arról van szó, hogy szeretem a könnyedebb stílusokat és továbbra is megmaradnék ingázónak a dzsessz és a pop között" - jegyezte meg. A Gereben Zita zenekar ősszel az Opus Jazz Clubban is fellépett.



Első két albumán angol nyelvű szövegeket énekelt (ezeket Szalai Tamás írta), most magyarul hangzanak el a dalok, a szövegek többségét (kilencet) Hajós András szerezte. Ismeretségük 2005-ig nyúlik vissza, Gereben Zita énekelt az Emil.RuleZ! több lemezén.



"András úgy tud természetesen írni modern dolgokról, hogy közben rendszeresen váratlan, meglepetésszerű fordulatokat használ. A címadó dalban, Az én fesztiválomban a tücsök a dj, a Ryan Gosling mentsél ki című szám meg azt a képzeletbeli történetet mondja el, hogy a világsztár színész, aki nemrég Budapesten forgatta a Szárnyas fejvadász 2049-et, kiment lányokat a pesti éjszakában nyomuló pasik közül" - mesélte az énekesnő az MTI-nek.



Két dal szövegét Gödri Bulcsú (Imitation zenekar), egyet-egyet Szalai Tamás és Lombos Márton írta. A pörgős számok mellett a lemezt záró Utolsó tánc igazi lírai dal, amelyben csak zongora és ének szól.



A lemezbemutató koncert november 17-én pénteken lesz a fővárosi Akvárium Klubban. "Elsősorban az új anyagról fogunk játszani, de lesznek régebbi dalaink is. Hajós András lesz a vendég, akivel egy duettet fogunk előadni".



Gereben Zita és zenekara jövőre turnézni fog az új lemez anyagával és fesztiválokon is játszik.