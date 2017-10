Tarantino évtizedek óta tudott Weinstein ügyeiről

Tarantino és Weinstein számos filmen dolgozott együtt. Forrás: zimbio.com

Az egyik érintett Tarantino ex-barátnője, Mira Sorvino , aki szintén elmesélte történetét a New Yorkernek. A rendező elmondta, jóval az ügy kirobbanása előtt tudott már Weinstein dolgairól: Sorvino mesélt neki Weinstein felajánlásairól és molesztálásairól, és egy másik színésznő is feltárta előtte a történetét.Amellett, hogy Tarantino bocsánatot kért saját tétlensége miatt, elmondta, bűntudatot érez amiért nem lépett még akkor az ügyben.A New York Times szerint Tarantino megpróbálta elérni Weinsteint az ügy kirobbanása után, de nem sikerült még beszélniük. A rendező aktivizálta magát, és körbetelefonált azoknak, akik még többet tudnak esetről: ne csak közleményeket adjanak ki, hanem mondjanak el mindent, amit tudnak.Weinsteint az ügy kirobbanása után kirúgták az általa alapított Weinsten Co.-tól, kizárták a filmakadémiából, a héten beadta felmondását az Amazon Studiónál, és a Brit Filmakadémia is kitette a szűrét