Tárgyalásokat kezdett eladásáról a Weinstein Co.

Azonnali tőkeinjekciót kap a Colony Capital alapkezelőtől a Weinstein Co. produkciós vállalat, amely tárgyalásokat is kezdett a cég egészének, vagy egy jelentős részének az eladásáról - jelentette be hétfőn közleményben a két érintett fél.



A Weinstein Co. a múlt héten azonnali hatállyal elbocsátotta társelnökét, Harvey Weinsteint, - olyan Oscar-díjas filmek producerét, mint Az angol beteg, a Chicago, A Gyűrűk Ura - A király visszatér, A király beszéde és a The Artist - A némafilmes - akit szexuális zaklatással és erőszakkal vádoltak meg többen.



A Weinstein-fivérek 2005-ben hozták létre a Weinstein Co. produkciós vállalatukat. Bob Weinstein társelnök a hét végén még cáfolta azokat az értesüléseket, amelyek szerint a céget eladják, vagy bezárják.



"Örömmel fektetünk be a Weinstein Companyba, hogy segítsük előrelépésüket. Segíteni fogunk a cégnek abban, hogy visszatérjenek a független film és televíziós iparban betöltött ikonikus helyzetükbe" - közölte a Colony Capital, amely egyebek között a szálloda-, kaszinó- és ingatlanszektorban érdekelt.



Ha az üzlet megvalósul, Thomas Barrack, a vállalat alapítója és elnöke ismerős területre lép. Cége és a Qatar Investment Authority vásárolta meg a Weinstein-fivérek alapította Miramax filmstúdiót 2010-ben és tavaly eladta a filmprodukciós és -forgalmazó céget a BeIn Media csoportnak.



A Miramaxhoz hasonlóan a Weinstein Co. értékének nagy részét valószínűleg filmkönyvtára jelenti, amely a hagyományos televíziós hálózatokon és az online streaming szolgáltatásokon nagy keresletnek örvend.



A felek közleményükben nem közölték, mekkora értékről folynak a tárgyalások.



Tavaly Harvey Weinstein a The Hollywood Reporternek adott interjújában arról beszélt, hogy cégük értéke 700-800 millió dollár, amelyben benne van a filmkönyvtár, és a cégnek nincs semmi adóssága.



Az ingatlanmogul Thomas Barrack Donald Trump amerikai elnök barátja, beiktatási bizottságának elnöke volt.



A tőkeinjekció az után érkezik, hogy az elmúlt napokban a botrány miatt számos partnere - köztük az Amazon - megszakította az együttműködést a Weinstein Co.-val. A Goldman Sachs csoport pénteken bejelentette, hogy vizsgálja, mi legyen a produkciós vállalatban lévő részesedésének a sorsa. A Hatchette Book könykiadócsoport is megszüntette együttműködését a Weinstein Books könyvkiadóval.



A Weinstein Co. pénteken visszamondta a Benedict Cumberbatch főszereplésével készült The Current War című történelmi drámájának november 24-re tervezett bemutatóját az amerikai mozikban, és egy 2018-as időpontra sorolta.



A két neves feltaláló, Thomas Edison és George Westinghouse vetekedéséről szóló film torontói filmfesztiválon bemutatott filmdráma ugyan lehet még jelölt az Oscar-díjra, de kivonása a filmpiacról nem jó előjel a megingott produkciós cégnek.