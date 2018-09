Tarolt az HBO és a Netflix az Emmy-gálán

Az HBO és a Netflix fej-fej mellett gyűjtötte be a díjakat a hétfő esti Los Angeles Emmy-gálán: a kábeltévé és az online műsorszóró 23-23 elismerést nyert.



Az Amazon a The Marvelous Mrs. Maisel című szériájával első ízben nyerte el streaming sorozat a legjobb vígjátéksorozat díját. A szituációs komédia egy ötvenes évekbeli háziasszonyról szól, aki elhatározza, hogy stand-up komikus lesz. A főszerepet alakító Rachel Brosnahan a legjobb színésznő trófeájával távozott a díjátadó ceremóniáról. Díjazott lett a sorozat mellékszereplőjeként Alex Borstein és a széria alkotója, Amy Sherman-Palladio is, aki a legjobb forgatókönyvíró és rendező elismerését vehette át a vígjátéksorozat mezőnyben.



Az HBO Trónok harca produkciója a drámasorozatok között bizonyult verhetetlennek. A széria aktuális évada tavaly túl későn került a képernyőre, ezért nem vehetett részt az Emmy-díjakért folyó versengésben, de idén harmadszor is elnyerte a legjobb drámasorozat Emmy-szobrát. A trófeát olyan erős vetélytárs elől szerezte meg, mint A szolgálólány meséje. Peter Dinklage, a Trónok harca sztárja a harmadik Emmyjét is begyűjtötte a sorozattal



A Netflixnél készült A szolgálólány meséje 20 kategóriában volt jelölt, a sorozat sztárja, a tavalyi díjazott Elisabeth Moss is esélyes volt a díjra, de ezúttal üres kézzel távozott. A műsorszóró azonban végül a különböző kategóriákban elért több tucatnyi jelöléséből 23 díjat gyűjtött be.



A drámasorozatok színészi díjait a II. Erzsébet brit királynő életét feldolgozó The Crown főszereplője, Claire Foy és a Foglalkozásuk: amerikai című szériában játszó Matthew Rhys kapta. Ez volt az utolsó alkalom, hogy szerepeikért díjazhatta őket a tévéakadémia, mivel Foy szerepét más veszi át az új évadtól, Rhys sorozata pedig befejeződött.



A The Crown Paterfamilias című epizódjának rendezőjeként Stephen Daldry is díjazott lett.



A vígjátéksorozatok színészi mezőnyéből a legjobb színész díját Bill Hader, a Barry főszereplője vehette át, majd a széria mellékszereplőjeként Henry Winkler is megkapta az Emmyt.



A ceremónián szóba került, hogy az amerikai televíziós akadémia díjaira még sohasem jelöltek ilyen színes mezőnyt. Ugyanakkor csalódást okozott, hogy főleg fehér szereplőkkel forgatott produkciókat díjaztak, és az Atlanta, amelyet 16 díjra jelöltek, és 33 év után az első fekete főszereplőkkel forgatott vígjátéksorozat lehetett volna, amely győz, alulmaradt a Mrs. Maisellel szemben.



A gála házigazdája, James Corden a műsor közepe táján be is dobta, hogy indulhat az EmmySoWhite (túl fehér az Emmy)-kampány, utalva a 2015-ös Oscar-jelölésekre, mikor csak fehér színészek jutottak be a mezőnybe.



Az estén Regina King, a Seven Seconds című korlátozott epizódszámú sorozat sztárja kapta a mezőny legjobb színésznőnek járó díját. Darren Criss, a The Assassination of Gianni Versace című minisorozatért a legjobb színész díját, Thandie Newton pedig a Westworldben nyújtott játékáért a legjobb mellékszereplő díját.



A gála megható pillanata volt, mikor Glenn Weiss, aki rendezői Emmyt nyert, köszönőbeszédében előbb közelmúltban elhunyt édesanyjára emlékezett, majd megkérte barátnője, Jan Svendsen kezét, aki a közönség ovációja közepette igent is mondott. Az 57 éves rendező-producer Weiss már 14 Emmy-díjat kapott munkájáért, ezúttal a 90. Oscar-díjátadóhoz készült műsorát díjazta a televíziós akadémia.



Az NBC televízió Saturday Night Live című 43 évada futó műsora, amely az eddigi legtöbb Emmy-díj birtokosa 71 trófeával, ismét növelte eggyel kollekcióját - elnyerve a legjobb szkeccssorozat elismerését.



A szórakoztató talk-show-műsorok közül John Oliver programja, a Last Week Tonight győzött.