Tarolt Dwayne Johnson tombolós filmje

Dwayne Johnson Rampage - Tombolás című sci-fi akciófilmje tarolt a hétvégén az észak-amerikai mozikban. A sztár új mozija Amerikán kívül is sikerrel debütált.A Rampage - Tombolás 34,5 millió dollárt (8,7 milliárd forintot) keresett az amerikai és kanadai mozikban premierhétvégéjén, az Amerikán kívüli 61 piacon pedig 114,1 millió dollárral (29 milliárd forinttal) növelte globális bevételét.A Hang nélkül című film a második helyet szerezte meg a kasszasikerlistán 32,6 millió dolláros (8,2 milliárd forintos) jegyeladással. Harmadiknak John Krasinski horrorja, a Felelsz, vagy mersz futott be 19,1 millió dolláros (4,8 milliárd forintos) bevétellel. Krasinski filmje mindössze 3,5 millió dolláros (880 millió forintos) költségvetésével máris kiugró sikerként könyvelheti el észak-amerikai forgalmazását.Steven Spielberg fiataloknak szánt virtuálisvalóság-mozija, a Ready Player One 11,2 millió dollárt (2,8 milliárd forintot) keresett a mozikban, a toplista ötödik helyét pedig Kay Cannon Szűzőrség című komédiája szerezte meg 10,3 millió dollárral (2,6 milliárd forinttal).Bár Wes Anderson Kutyák szigete című filmjét egyelőre korlátozott számú észak-amerikai moziban kezdték forgalmazni, a hétvégén a toplista 7. helyét szerezte meg 5 millió dolláros jegyeladással.A Disney és Marvel stúdió közös produkciójaként készült Fekete párduc közben már 673,8 millió dolláros (170 milliárd forintos) észak-amerikai bevételnél tart.