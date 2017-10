Tartalmas műsorkavalkáddal várja nézőit a hétvégén a közmédia

Reviczky Gábor és Pogány Judit alakítását láthatják a Duna Televízió nézői szombaton 13.55-től a Zimmer Feri című magyar vígjátékban. A balatoni történet után Latabár Kálmán, Rutkai Éva és Tolnay Klári érkezik a 15.35-től a Micsoda éjszaka! vígjátékkal. Délután öttől a Gasztroangyal az Egész évben Balaton c. résszel jelentkezik a Duna Televízió.



Futbólia minisztertanácsa elhatározza, hogy megszerzi az országnak a világhírű magyar csodacsatárt. Duca tengernagyra bízzák az akció végrehajtását. A Duna World csatorna szombaton 11.15-től A csodacsatár című magyar vígjátékkal várja nézőit.



Az M2 gyerekcsatorna szombaton és vasárnap is reggel hat órától várja a gyerekeket a képernyő elé: Töf-töf elefánt kalandjai után Dörmögőéké a főszerep. Szombat délután 14.05-től újra jelentkeznek a Hoppi mesék, ezúttal A majom éve című résszel. Ezen a szombaton két családi filmmel is készül az M2 gyerekcsatorna: elsőként 15.40-től a Grimm meséiből: Rigócsőr király című német mesefilmet láthatják reklámoktól mentesen majd 18.15-től a Lilli, a kis boszorkány - A sárkány és a mágikus könyv című családi filmet élvezhetik nézőink.



Az M2 Petőfi TV műsorán most szombaton debütál a Tanárok gyöngye című német vígjáték sorozat 20.15-től. Stefan Vollmer elkötelezett tanár, de a szabályokat nem igen kedveli. A legnehezebben kezelhető diákokkal foglalkozik és sajátos módszereket használ a diákok megzabolására. 22.45-től Jónás Vera Experiment ad akusztikus koncertet a Müpából, majd utána a Belga együttesé a főszerep éjjel 00.05-től.



Vasárnap délelőtt az egyházi műsorokon túl, magyar animációs sorozattal is várja nézőit a Duna csatorna: 12.45-től Luther a Duna műsorán. A rajzfilm a német szerzetesből lett teológus és reformátor Luther Márton életét dolgozza fel, akinek teológiája és munkája nyomán a reformáció óta léteznek evangélikus (lutheránus) gyülekezetek a világ minden pontján. Az epizódok a gyermekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egyházzal való konfrontálódáson át a reformáció megszilárdulásáig és elterjedéséig terjedően dolgozzák fel az egyszerű parasztcsaládból származó Luther életét, valamint a XVI. századi Németország vallástörténeti eseményeit.



Délután 15.10-től a Déryné című magyar alkotást ajánlják nézőink figyelmébe Tolnay Klári főszereplésével, este kilenctől pedig Fábri Zoltán filmjét a Körhinta c. magyar romantikus drámát láthatják a csatorna nézői.



Az M5 kulturális csatorna saját gyártású fiataloknak szóló hétvégi vetélkedőjével, az Ismerd meg című műsorral jelentkezik szombaton és vasárnap reggel kilenc órától, majd tíztől érkezik a Hétvégi belépő. Vasárnap este hattól Morgan Freeman: A féreglyukon át című műsorában újabb különleges témát jár körbe: Hogyan jutottunk ide? Az M5 vasárnap este 21.10-től a Csak a szerelem számít című filmmel készül, eredeti nyelven, magyar felirattal.



Nem telhet el vasárnap az M2 Petőfi TV filmklubja nélkül: este 21.10-től a Menőkor c. amerikai vígjátékot, majd 23.15-től a Plattensee című magyar kisjátékfilmet láthatják nézőink.