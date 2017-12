Tartják a hagyományokat a magyar hírességek: gyerekpezsgő és buli várja a sztárokat

Így bulizták át magukat 2017-be a sztárok



– Kate Hudson hollywoodi színésznő jelmezes bulival búcsúztatta az óévet, és fehérneműben koccintott az ideire.

– Sofía Vergara, a Modern Család sorozat sztárja Bora Borán töltötte a szilvesztert, ahol egyáltalán nem fázott: lenge nyári ruhában, virággal a hajában lépett át 2017-be.

– Katherine Heigl, a romantikus komédiák csillaga családi körben, azaz két gyönyörű örökbe fogadott kislányával bulizott, miközben igazából már háromgyermekes anya volt. A sajtónak csak januárban árulta el, hogy december 20-án megszületett kisfia, Joshua.

– Anyai örömök között várta az új évet az énekesnő Pink is, aki karácsony másnapján adott életet második gyermekének, a kisfiú Jameson Moonnak. Az énekesnő egy őt és ötéves kislányát, Willow-t ábrázoló fotóval kívánt boldog új évet a rajongóinak.

Muri Enikő házibuliba készül

Muri Enikő ha teheti, inkább otthon szilveszterezik.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, holnap a fél világ ünnepel. Ki-ki a maga módján: van, aki csendesen, otthona magányában várja az új évet, és van, aki reggelig bulizik. Itthon fő a virsli, sül a malac, és az új év első napján lencse kerül a tányérba. Megnéztük, hogy mire esküsznek a magyar hírességek, ők hogyan lépnek át a 2018-as esztendőbe!Muri Enikő énekesnő hosszú éveken keresztül dolgozott szilveszterkor, ezért azt mondja, idén végre kiélvezi a szabadság adta lehetőségeket, és a barátaival tölti az estét. – Csapunk egy hamisítatlan házibulit, és jöhet, ami a csövön kifér – mondja, és hozzáteszi, egyébként is inkább az otthoni szilveszterezés híve.– Én inkább nyugisan szeretem búcsúztatni az évet. Így még olcsóbban ki is jön belőle az ember. Könnyű, finom ételeket készítünk, és éjfélkor koccintunk! Mondjuk nálunk biztos gyerekpezsgő lesz idén, mert a baráti társaságomban senki sem szereti a pezsgőt – avat be, és elmondja, attól még, hogy sokan ellenzik az ilyenkor „kötelező" bulizást, ő szereti ezt az ünnepet. – Szerintem jópofa dolog a szilveszter, van abban valami, hogy elköszönünk egy évtől. Ilyenkor összegzünk kicsit, letesszük, amit le kell tenni, mint egy hátizsákot – akár jó, akár rossz értelemben – magyarázza, és folytatja: nagyon jó éve volt. Elégedett, és kíváncsian várja, hogy mit hoz a következő esztendő. Újévi fogadalmat is tesz, amit soha nem tud betartani. De kérni is szokott, azt, hogy minimum legyen olyan sikeres a következő év, mint amilyen az előző is volt.

Dolhai Attila pihen

Dolhai Attiláéknál lencse biztosan kerül az asztalra.

A szilveszteri szokások közül csak egyet rendszeresített: minden új év első napján igyekszik lencsefőzeléket főzni. – Persze szárnyasokat és halat sem eszem – mondja, és elmeséli, tavaly Amerikában töltötte az újévet, és nagyon tetszett neki egy ottani szokás. – Minden pénzt kivesznek a pénztárcájukból – az aprót is –, majd kimennek az ajtón, és bedobják az ablakon. Így szeretnék kicsit inspirálni az új esztendőt, hogy lehetőleg több pénz álljon a házhoz – fejezi be.Dolhai Attila színész sem dolgozik idén szilveszterkor, mert az új év elég húzósan kezdődik majd, így inkább a családdal szerette volna tölteni az óév utolsó napjait. – Egymást érik az újévi gálák, úgyhogy csendesen, családi-baráti körben ünnepelek. De mivel elég szokatlan dolog, hogy nem dolgozom szilveszterkor, még nem is körvonalazódott a program – avat be. – Mivel a munkám a szórakozásról és szórakoztatásról szól, ezért elmondható, hogy a buliból jócskán kiveszem a részem, így ilyenkor inkább a csöndes, családi együttlét a mérvadó. Teljesen ideális körülmények között – amikor ünnepek között és után sincs munka – biztos azt mondanám, hogy a karácsony legyen a családé, szilveszterkor pedig csapjunk bele a lecsóba. De úgy sejtem, ez idén sem így fog megvalósulni – mondja.

Pápáról kapta a nevét. Az év utolsó napja I. Szent Szilveszter pápáról kapta a nevét, akit 314-ben választottak a keresztény egyház vezetőjének, és 335-ben, éppen december 31-én hunyt el Rómában. Az ünnep a nyugati kultúrkörben sokáig ide-oda tolódott, végül 1691-ben XII. Ince pápai döntésével rögzült.

Kökény Attila titkolózik

Kökény Attila a színpadon szilveszterezik, de szerencsés: az éneklés számára nem munka.

– Természetesen tartjuk a hagyományokat, lencsét eszünk, lehetőleg disznóhússal, és közben reméljük, hogy a csörgő kasszát is meg tudjuk alapozni a következő esztendőre – osztja meg velünk nevetve. A fogadalmakat viszont nem tartogatja az új évre, hiszen, ahogy mondja, ha valami nagyon fontos dolgon változtatni kell, akkor azt így is, úgy is azonnal el kell kezdeni, nem szabad vele a következő évig várni. Egyébként úgy érzi, jó kiegyensúlyozott éve volt. Idén kicsit talán ügyesebben meg tudta húzni a határt a vállalásaiban, mint korábban: csak egyszer érezte úgy év közben, hogy kevesebbet kellett volna ígérni.Kökény Attila énekes természetesen idén is a színpadon szilveszterezik, Baján és Szegeden lép fel az év utolsó napján. – Mondhatnám, hogy munkával telik a szilveszterem, de az éneklés számomra mindig örömforrás, nem pedig munka – mondja, és hozzáteszi: egy nagy sikerű, telt házas év végi koncerten és egy rendkívül eredményes éven van túl.

Spagetti, fagyöngy, gyertyák és sárkányok



– Az olaszok újévkor spagettit, makarónit, vagy más hosszú tésztát esznek, ami a hosszú, egészséges életet szimbolizálja. Ezenkívül piros fehérneműt húznak, ha még nem találták meg a párjukat, mivel a hagyomány szerint ennek segítségével előbb rálelnek az igazira.

– Angolszász országokban a párok szilveszterkor fagyöngy alatt csókolóznak, amikor éjfélt üt az óra, mert akkor a következő évben elválaszthatatlanok lesznek. – Az olaszok újévkor spagettit, makarónit, vagy más hosszú tésztát esznek, ami a hosszú, egészséges életet szimbolizálja. Ezenkívül piros fehérneműt húznak, ha még nem találták meg a párjukat, mivel a hagyomány szerint ennek segítségével előbb rálelnek az igazira.– Angolszász országokban a párok szilveszterkor fagyöngy alatt csókolóznak, amikor éjfélt üt az óra, mert akkor a következő évben elválaszthatatlanok lesznek. – Több ázsiai országban (Kína, Korea) teliholdkor ünneplik az új évet, így a következő esztendő mindig január 21-én az első telihold napján kezdődik, az ünnepségek pedig három hétig tartanak. A piros szín a boldogságot és a jó szerencsét szimbolizálja, ezért a házakat piros zászlókkal díszítik. Kínában három napon keresztül tart a sárkányok és oroszlánok felvonulása.

– A brazil tengerparton éjfélkor a homokba tűzött gyertyák és vízbe dobált virágok nyújtanak felejthetetlen látványt. Így köszöntik az új esztendőt, és fehér ruhát viselnek, hogy békében éljenek, és boldogságot hozzon az elkövetkező év. – Több ázsiai országban (Kína, Korea) teliholdkor ünneplik az új évet, így a következő esztendő mindig január 21-én az első telihold napján kezdődik, az ünnepségek pedig három hétig tartanak. A piros szín a boldogságot és a jó szerencsét szimbolizálja, ezért a házakat piros zászlókkal díszítik. Kínában három napon keresztül tart a sárkányok és oroszlánok felvonulása.– A brazil tengerparton éjfélkor a homokba tűzött gyertyák és vízbe dobált virágok nyújtanak felejthetetlen látványt. Így köszöntik az új esztendőt, és fehér ruhát viselnek, hogy békében éljenek, és boldogságot hozzon az elkövetkező év.

– Ha a 2018-as évem is legalább így alakul, azzal már elégedett leszek – avat be.Kérdésünkre, hogy szereti-e az év végi kötelező jókedvet, azt válaszolja, hogy a kötelező bulikat és hatalmas utcai tömeget, valamint a szilveszteri forgatagot nem szereti, de a barátokkal egy jó házibulira mindig nyitott. A legjobb szilveszteri élményéről pedig szinte semmit sem árul el. – Egy emlékezetes házibuli volt. A többi az én titkom – mondja sejtelmesen, és hozzáteszi, mivel hagyományőrző család az övék, természetesen az éjféli lencse és a malacsült elmaradhatatlan kelléke az ünnepnek.