Tátikával mutatkoztak be a tehetségkutató sztárjai

Harmadik helyen végzet a tavalyi brit X Factorban a 5 After Midnight trió. Talán pont az énekes tehetségkutatóban elért szép helyezésük miatt, de egy rivális műsorba kaptak meghívást a minap, hogy ott mutassák be új dalukat. A fellépés azonban sokakat kiakasztott. Ha igaz, amit állítanak a csapatról, akkor bizony joggal!A Britain’s Got Talent színpadán fellépő énekesek ugyanis láthatóan nagyon lelkesen ugráltak, táncoltak, mosolyogtak - csakhogy nem énekeltek - írja a borsonline.hu Az egész dalt playbackről adták elő, a tátikázás pedig talán utoljára a kilencvenes években nem volt ciki - egy énekverseny dobogósaiként pedig mondanunk sem kell, mennyire kínos.A közösség oldalakat persze azonnal ellepték a kritikus kommentek. “Ha tátikázol, legalább mozgasd az ajkaid!" - írta valaki. “Nem is kellett néznem, csak hallgatnom, így is egyértelmű volt - annyi autotune volt a dalban!" - tette hozzá egy másik csalódott TV-néző.