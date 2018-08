Tátrai Tibor: megtisztelő a Petőfi rádió zenei életműdíja

Megtisztelőnek tartja Tátrai Tibor Liszt Ferenc-díjas gitáros, érdemes művész, hogy az idén ő kapta meg a Petőfi rádió zenei életműdíját. A művész a hirado.hu-nak adott interjúban elmondta, idén télen lesz 50 éve, hogy a színpadon áll, és ötvennél több nagylemezt készített.Mindenképpen nagyon megtisztelő, hogy a Petőfi Zenei Díj történetében Bereményi Géza dalszövegíró és Demjén Ferenc énekes, dalszövegíró után következett a sorban - mondta a portálnak Tátrai Tibor.Felelevenítette, hogy amikor 16 évesen "élesben" először lépett a színpadra, Radics Béla, a legendás gitáros szeme elkerekedett a rémülettől. "Magamtól tanultam gitározni, a technika még nagyon hiányzott, csak a szív és az akarat volt meg a játékhoz" - mondta Tátrai Tibor.A kezdetekről szólva elmondta, hogy "mindenféle zenei irányzatok" megtalálták, nem másolt senkit a külföldiek közül, de tőlük megtanulta, hogyan kell bluest játszani, "ami persze kreativitás nélkül semmit nem érne". A zene, amelyet akkor előadtak, teljesen új volt, nem játszotta előttük még senki itthon.Mindig vannak körülötte tehetséges fiatalok - mondta. Úgy fogalmazott: serdülőként "telibe kaphatta" Radics Béla energiáját, s ahogy teltek az évek, készültek a lemezek, felnőtt mellette két-három gitárosgeneráció, nekik már ő lett "a Radics". Mesterei között említette még Orszáczky Miklóst (Jackie Orszáczkyt), a Syrius együttes basszusgitárosát, aki 1974-től haláláig, 2008-ig Ausztráliában élt. Azt mondta, csoda történt vele, hogy 20 évesen bekerülhetett Jackie mellé "egy olyan érett bandába, mint a Syrius".Pályájára visszatekintve kiemelte, hogy mindig olyan helyekre ment, ahol nálánál sokkal jobb zenészek voltak, mivel így tudott fejlődni. A Syriusszal lett volna lehetősége külföldön folytatni a pályáját, Ausztráliába mehettek volna, mindent eladtak, aztán senki nem kapott útlevelet. Ezzel gyakorlatilag szinte vége is lett az együttesnek - tette hozzá.Aztán - folytatta a felsorolást - jött a Mini, utána pedig a Generál együttes. A külföldi fellépésükkel kapcsolatban azt mondta, akkor meg csak ő nem kapott útlevelet, a hivatalos válasz szerint közérdeket sértett, de amikor később utánanézett, kiderült, hogy "egy irodista kislány rossz fiókba tette" az útlevelét.Később beutazta a világot, s bár hívták, és meg is fordult a fejében, soha nem akart másutt élni.Tátrai Tibor beszélt arról is, hány koncertre készül éppen: augusztus 10-én a Tátrai Banddel, 11-én Hobóval lép fel az új Ifi Parkban, aztán 15-én Deák Billel Debrecenben, 19-én Kőbányán, 20-21-én meg a Strand Fesztiválon az Ivan & The Parazollal játsszák a Hobo Blues Band Vadászat albumából a Vadászok gyülekezőjét.