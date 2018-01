Tavaly ki kellett hagynia, de idén Beyonce is ott lesz a Coachellán

Beyonce, Eminem és The Weeknd is fellép az áprilisi Coachella zenei fesztiválon Kaliforniában - értesült a The Hollywood Reporter A tekintélyes zenei fesztivál műsorát szerdán hozták nyilvánosságra. A fellépők között szerepel Beyonce, aki tavaly nem tudott megjelenni, mert gyermeket várt. Az idei program az április 13-15-i és a 20-22-i hétvégén zajlik a kaliforniai Indio mellett.A további ismert előadók között lesz a rapper Cardi B és Post Malone, az R&B két sztárja, SZA és Miguel, valamint az amerikai rockbanda, a Portugal. The Man. A műsorban a francia Jean-Michel Jarre is színpadra lép, aki tavaly turnézott először Amerikában.Beyonce helyett tavaly Lady Gaga lépett fel. A The Weeknd először 2012-ben vett részt a Coachellán, Eminem viszont idén debütál a rendezvényen.A Coachellát két egymást követő hétvégén - péntektől vasárnapig - rendezik, a világ egyik legnagyobb zenei fesztiválja a zene, a művészetek, a divat és a bulizás évente mintegy 200 ezer rajongóját vonzza a kaliforniai sivatagba. A program a két hétvégén ugyanaz.