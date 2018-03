Tavasszal csak három koncertet ad a Halott Pénz

Győrben, Debrecenben és Budapesten ad koncertet a Halott Pénz zenekar a következő két hétben - közölték a szervezők az MTI-vel.



Az együttes tavasszal csak három koncertet ad: március 17-én a győri Audi Arénában, március 24-én a debreceni Főnix Csarnokban, április 6-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában lépnek színpadra.



Az összegzés felidézi, hogy a Halott Pénz 14 évvel ezelőtt Marsalkó Dávid szólóprojektjeként indult. A pécsi zenész kezdetben egyedül írta a szöveget, a zenéket, két albumot is készített, a sikert az Angard című hip-hop számhoz készült videoklip hozta meg számára. Az igazi áttörést A feneked a gyengém című dallal érte el.



Évekkel később zenekart épített maga köré, 2013 őszén a Szólj anyunak, hogy a városban vagyok című lemez bemutató koncertjén már héttagú zenekarként szólaltak meg. Az album végül elnyerte a legjobb rap vagy hip-hop kiadványnak járó Fonogram-díjat. Ezt az elismerést 2015 májusában a Valami van a levegőben című dal kapcsán két kategóriában is átvehette a zenekar: a zsűri az év rap vagy hip-hop felvételének, míg az MR2 Petőfi Rádió hallgatói az év dalának választották - olvasható a közleményben.



A hazai és külföldi koncertek közben készült és jelent meg 2016 áprilisában a legutóbbi albumuk "Ülni.Örülni.Megőrülni." címmel.



Marsalkó Dávid elmondása szerint a Halott Pénz az eddigi leglátványosabb színpadi produkcióján dolgozik, igazi showműsort mutatnak be Győrben, Debrecenben és Budapesten.