Tavasszal születik meg a 60 éves sztár negyedik gyermeke

Az eddigi szülések meg sem látszódnak rajtam, szerintem most sem lesz ez másképp. A jóga mindenre nagyon jó!

Tavasszal világra hozza a negyedik babájukat a hatvanéves Alec Baldwin felesége, Hilaria. A harmincas évei elején járó jógaoktató a napokban osztotta meg az örömhírt rajongóikkal, amikor is rögtön elárulta, hogy egy kisfiúval bővül a család - írja a Bors Baldwin neje pár hónap alatt visszanyerte alakját az előző három szülés után is, így most sem félti a vonalait.– mondta Hilaria.