Távozik a Barátok közt kreatív producere

Munkáját megbízott kreatív producerként Szerencsés Gabriella veszi át, aki 15 éve a sorozat egyik rendezője. Rozgonyi két és fél év után adja át a stafétát, mivel a jövőben elsősorban az egyetemi munkáira, valamint saját filmterveire szeretne koncentrálni. A szakember, aki pályája során számos sikeres tévésorozat írói, rendezői munkáit végezte, 2015-ben, Kalamár Tamás producer távozása után vette át a Barátok közt kreatív feladatait.– A sorozat kreatív produceri posztját úgy vállaltam el, hogy nem adtam fel az addigi tevékenységeimet, ami természetesen komoly egyeztetést jelentett. Mostanra, a feladatok mennyiségének tükrében és a végeredmény tökéletessége érdekében meg kellett hozni a döntést egyik, vagy másik mellett – részletezte az okokat a Borsnak Rozgonyi Ádám.

– A tanítást továbbra sem szeretném feladni, és az egyetemen immár több szak vezetőjének kinevezve, a jövőben nem tudnám lelkiismeretesen elvégezni a sorozatbeli feladataimat, az pedig nem lenne helyes, ezért hosszas megfontolás után megszületett ez a döntés. Mivel a stáb most nyári szünetre megy, így az időpont is megfelelő a váltáshoz. A pihenés után, július végén, már Szerencsés Gabriella viszi tovább a feladatokat – mondta a távozó kreatív producer, akinek felmondásával – mint minden hasonló esetben – nem csak a stábban, hanem a történetben is változásokra számíthatnak a sorozat nézői.