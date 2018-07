Távozik Gömöri András Máté a TV2-től

A Budapesti Operettszínház színésze alig fél évet szerepelt a TV2 csoporthoz tartozó csatorna képernyőjén, ám ennek vége – Polyák Lilla ifjú férje tévés munka nélkül maradt – számolt be róla a Blikk.



A lap értesülése szerint a döntésben az is közrejátszhatott, hogy a művész nem akart részt venni a tervezett műsorok egyikében sem, pedig a csatorna számolt volna vele. Megkeresték Gömöri András Mátét is több produkció miatt, de mindenre nemet mondott.