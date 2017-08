Taylor Swift új számában szólt be Kanye Westnek

November 10-én jelenik meg Taylor Swift új lemeze, elsőként a Look What You Made Me Do című dalt mutatta meg a nagyközönségnek az énekesnő. Sokak szerint egy ez Kanye Westnek címzett 'diss' dal: a kifejezés a hip-hop kultúrából származik, így szólnak be egymásnak a rapperek. Nos, senki nem lepődne meg azon, ha tényleg beigazolódna a teória, ugyanis Swiftnek minden oka megvan arra, hogy odaszóljon Westnek: a VMA-díjátadóján Kanye West felszaladt a színpadra, kivette a nyertes Taylor Swift kezéből a mikrofont, hogy elmondja, szerinte Beyoncé érdemelte volna a díjat. Itt az új, slágergyanús dal.