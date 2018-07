Taylor Swift újra a filmvásznon!

Taylor Swift popszupersztár is szerepel a Macskák című musicalből készülő filmben, amelyben Jennifer Hudson alakítja az egyik főszerepet.



A produkciót a brit Tom Hooper rendezi, aki korábban A nyomorultakból is forgatott filmet és A király beszéde című filmjéért Oscar-díjat kapott.



A T. S. Eliot költeményei alapján született, Macskák című musicalt Andrew Lloyd Webber komponálta. A darabot 1981-ben mutatták be Londonban, a Broadwayn pedig 1982 és 2000 között játszották.



A Variety.com értesülése szerint Hudson Grizabellát, az egykor népszerű macskát alakítja, aki elismerésre vágyik. Taylor Swift mellett szerephez jut James Corden és Ian McKellen is.



A filmet gyártó Universal filmstúdió még nem erősítette meg a szereposztással kapcsolatos híreket, és azt sem hozták nyilvánosságra, hogy mikorra tervezik a produkció premierjét.



A 28 éves Swift nemzedéke egyik legjobban kereső énekese, de már a filmvásznon is feltűnt kisebb mellékszerepekben. 2010-ben a Valentin-nap című romantikus vígjátékban láthatták a nézők, 2014-ben pedig Az emlékek őre című sci-fiben.



Swift egyébként nagyon szereti a macskákat, gyakran tesz fel fotókat a közösségi médiára két cicájáról, Oliviáról és Meredithről.