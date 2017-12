Televíziós dokumentumfilm készül Szilágyi Áronról

"Azért választottam Áront, mert érdekelt a személyisége, különösen akkor, amikor edzőt váltott és saját maga döntött a sorsáról" - mondta Muhi András Pires rendező, aki korábban a labdarúgó-válogatottról készített filmet.Az együttműködés a 2016-os riói olimpia után kezdődött, Szilágyi bevallása szerint lelkesen fogadta az ötletet, és mint elmondta, azóta edzőtáborokban, versenyeken, vagy éppen az esküvőjén ott volt a stáb."Együtt voltunk örömben, bánatban, de bevallom, vesztes asszó utáni pillanatokban nehezebben viseltem a kamera jelenlétét" - árulta el.A Vasas vívója a sajtóeseményen bevezetésként beszélt a számára a vártnál gyengébben sikerült múlt hétvégi Gerevich-Kovács-Kárpáti világkupaversenyről, amelyen nem jutott be a legjobb 16 közé. Azt mondta, "nem rogyok meg ez után, már csak azért sem, mert jövő hét végén, a cancúni világkupán javíthatok", majd bevallotta, hogy menedzserei hívták fel a figyelmét arra, hogy a riói olimpia óta még egyszer sem mondta ki, hogy folytatja-e Tokióig.

"Ez a legjobb alkalom, hogy kijelentsem, folytatom, mert nagyon motivál a harmadik olimpiai aranyérem, illetve a csapattal is megfogalmaztuk, hogy Tokióban újra fényessé tesszük a magyar kardot. Tizenkét év kiesett az életünkből, hiszen Pekingben hetedik lett a csapat, Londonba nem jutottunk ki, Rióban pedig nem rendeztek csapatversenyt férfi kardban." - mondta.Arra a kérdésre, miként éli meg, hogy Szatmári András idei vb-aranyérmével felnőtt mellé, így válaszolt: "Andris klubtársam, barátom, 15-16 éve ismerjük egymást, nincs bennem irigység vele kapcsolatban. Bízom benne, hogy a következő két és fél évben is olyan egészséges rivalizáció lesz köztünk, ami nem bontja meg a csapategységet, hanem építi a pályafutásunkat".Arról is beszélt, hogy az olimpia utáni, 2017-es év nemcsak a sportról szólt, próbált visszaadni valamit a szponzoroknak a kapott támogatásért. A Generali egészségnagyköveteként részt vett az "Egészségpárbaj" kampányban, melyben hétköznapi emberek különböző párbajokra hívhatták ki őt. A díjkiosztó decemberben lesz, amikor hazatér a cancúni vk-ról.