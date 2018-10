Telitalálat! Elvitték a közel 1,6 milliárd dolláros nyereményt

Legalább egy szelvényen helyesen tippelték meg mind a hat számot az egyik amerikai lottón, amelynek főnyereménye a végleges adatok szerint 1,537 milliárd dollár (435,4 milliárd forint) lett, csupán egy hajszálnyival elmaradva a jelenlegi rekordtól.



A Mega Millions lottótársaság szerda hajnali közlésében még 1,6 milliárd dollárra becsülte a kedd esti húzás főnyereményét, amely lottótörténeti rekordot jelentett volna. A végleges adatok fényében azonban a rekord továbbra is egy másik lottóhoz (Powerball) kötődik, amelyen 2016 januárjában 1,586 milliárd dollárt nyertek a győztes szelvénnyel, noha akkor három játékos osztozott a nyereményen.



A Mega Millions szerint a mostani nyertes szelvényt kedden vásárolták Dél-Karolina államban. Egyéb részlet egyelőre nem ismert.



A 44 államban játszott Mega Millions lottón az 5, 28, 62, 65, 70 számokat, és az 5-ös pótszámot húzták ki kedd este. Egy szelvény két dollárba kerül, és a fogadónak öt számot kell helyesen megtippelnie 1 és 70 között, továbbá egy pótszámot 1 és 25 között.



A főnyeremény megütésének esélye nagyon csekély, 1 a 302,5 millióhoz, és a szisztémán rendre úgy változtatnak, hogy egyre nehezebb legyen nyerni. Az induló főnyeremény 40 millió dollár, amely legalább 5 millió dollárral emelkedik minden, jackpot nélküli húzás alkalmával.



A Mega Millions lottón a jackpot július óta halmozódott, amikor kaliforniai irodai dolgozók egy csoportja 543 millió dollárt nyert.



A lottónyeremény adóköteles, és a teljes összeget csak akkor fizetik ki, ha a nyertes hajlandó részletekben, 29 éven át felvenni azt.



A nyertesek többsége általában az egy összegben való kifizetést preferálja, ami a mostani szelvény esetében nagyjából 877,8 millió dollár lenne.



Napokba, vagy akár hetekbe is telhet, mire valaki jelentkezik a pénzért, de az is lehet, hogy a világ sosem tudja meg ki vitte el a főnyereményt, mivel Dél-Karolina egyike azon nyolc amerikai államnak, ahol a lottónyerteseknek nem kell felfedniük kilétüket.