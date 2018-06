Megtartották az utolsó háziversenyt is, így már teljes a Magyarország Szépe döntős mezőnye, a 16 lányra a közönség is szavazhat. A 22 éves Szakálos Dóra mazsorettezéssel nyerte meg a Magyarország Szépe felkészítő tábor utolsó háziversenyét, így megvan az a 16 lány, akik közül július 8-án este választják ki azt, aki Magyarországot a Miss World világversenyen képviselheti.A döntőt a Duna Televízió és Duna World csatorna élőben sugározza - hangzott el az M1 Híradójában. Rogán Cecília, a verseny egyik szervezője elmondta: a legfontosabb szempont az, hogy a győztes Magyarországot méltó módon tudja majd képviselni a világversenyen, a szépség mellett a tehetség, a kisugárzás és a nyelvtudás is nagyon fontos szempont lesz a kiválasztásnál.A gálaműsorban négy körben négy különböző öltözékben vonulnak végig a kifutón a döntősök: először bikiniben, majd a labdarugó-világbajnokság ihlette kreatív tour ruháiban lépnek színpadra, ezután nemzeti öltözetben, végül estélyi ruhában láthatja a versenyzőket a zsűri és a közönség.Az egyes tourok után a zsűritől a 2-2 legkevesebb pontot kapott lány fog kiesni. A győztes a Miss World Hungary koronáját viseli majd egy évig és a verseny két udvarhölgyét is díjazzák. A döntős mezőny kialakulásával egy időben elindult a műsor online szimpátia-szavazása is, a közönség a www.mediaklikk.hu/magyarorszag-szepe/versenyzok oldalon vagy a MédiaKlikk Plusz applikáción szavazhat kedvencére. Az itt legtöbb szavazatot elérő lány A legszebb mosoly cím birtokosa lesz.