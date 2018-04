Teljes az X-Faktor mentorcsapata és az is kiderült, ki lesz az idei show műsorvezetője

A titokzatos promófilmeknek köszönhetően – ahol a női mentor fejét egy televízió takarta ki – sokáig folytak a találgatások arról, ki lesz az X-Faktor női mentora 2018-ban. Ám, aki szemfüles volt, annak egyértelmű lehetett, hogy ByeAlex, Gáspár Laci és Puskás Peti mellett idén is Radics Gigi segíti az énekesek, zenekarok és duett formációk útját a tehetségkutatóban. Gigi nemrég tért haza Amerikából és első útja mentortársaihoz vezetett, hiszen már zajlanak az castingok és a versenyzők hamarosan a mentorok előtt bizonyíthatnak.Az RTL Klub Reggeli című műsorának csütörtöki adásában pedig az is kiderült, hogy Kiss Ramóna idén is csatlakozik a X-Faktor csapatához, hiszen 2018-ban ismét ő lesz a show háziasszonya.Jelentkezés a http://rtl.hu/rtlklub/xfaktor/jelentkezz oldalon, illetve Instagramon keresztül vagy akár SMS-ben.

Korábban:

Kiderült, hogy Radics Gigi marad a negyedik mentor az X-Faktor következő szériájában.

Mint kiderült, Gigi boldogan mondott igent a felkérésre, hogy együtt dolgozzon a fiúkkal: Gáspár Lacival, ByeAlexszel és Puskás Petivel.Arra pedig, hogy miért nem tudott jelen lenni a reklámfilmek forgatásán, az énekesnő szakítása adhat magyarázatot.Az énekesnő mögött kemény időszak áll, ugyanis hosszú idő után szakított a kedvesével. Gigi Amerikában vészelte át a nehéz időszakot, de már ismét teljes erőbedobással koncentrál a feladataira - írja a Life.hu "Nehéz hónapok vannak mögöttünk, de be kellett látnunk, hogy már nem működik tovább a kapcsolatunk, így szép csendben elengedtük egymást. Mindketten nagyon sokat dolgozunk, és már nem tudtunk elég időt fordítani egymásra, ami megviselte a kapcsolatunkat. Átbeszéltünk mindent, és a különválás mellett döntöttünk" - mesélte Gigi - "Óriási örömmel térek vissza a srácokhoz, azonnal igent mondtam, amikor felkértek a következő X-Faktor-évadra."