Teljes felállással és Tóth Verával lép színpadra a Budapest Bár

Kép forrása: dunapartprogram.hu

Teljes csapattal és új énekesnővel lép fel a Budapest Bár a Budapest Parkban csütörtökön; a koncert különlegessége, hogy Tóth Vera, a zenekar legújabb tagja is színpadra áll.Legnagyobb szabású nyári koncertjén a Farkas Róbert vezette Budapest Bár zenekar az összes állandó énekessel, Behumi Dórival, Ferenczi Györggyel, Frenkkel, Keleti Andrással, Kiss Tiborral, Kollár-Klemencz Lászlóval, Lovasi Andrással, Mező Misivel, Németh Jucival, Rutkai Borival és Szűcs Krisztiánnal lesz látható - olvasható a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.Mint írják, a csapatnak régi vágya volt, hogy a rengeteg férfi tag mellett több énekesnő szerepeljen a Budapest Bárral. Farkas Róbert Tóth Verát hívta meg a zenekarba.A közleményben Tóth Verát is idézik, aki szerint a Budapest Bár magas művészeti értékeket hordoz, a tagok, a hangszerelések és a dalválasztások miatt is.A zenekar 2017 decemberében ünnepelte 10. születésnapját, ebből az alkalomból Best of lemezükkel összefoglalták a múltat és megszületett Budapest című, új hangvételű lemezük is. A tavalyi lemez nemcsak azért különleges, mert szinte minden dal a fővárosról szól, hanem azért is, mert a számos feldolgozás után túlsúlyba kerültek az új, saját dalok. A koncerten ezekből is mutatnak jó néhányat, de válogatnak régi kedvencekből is.A zenekarban Farkas Róbert (hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bőgő) és Kisvári Ferenc (dob) játszik.