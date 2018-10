Teljesen összetört a forgatáson az RTL Klub műsorvezetője - videó

Felhőtlenül indult az Édesítő szombati adásának forgatása a műsorvezető, Molnár Andi számára, aki ezúttal a Nyíregyházi Állatpark felé vette az irányt a stábbal. Itt nemcsak az egyedülálló parkot fedezték fel, hanem a nemrég született kiselefántot is meglátogatta a csapat. "Nemrég született meg a kiselefánt, akinek a neve is azt jelenti: édes, szép. Mindannyiunk szívébe azonnal belopta magát" - emlékezett vissza a műsorvezető, aki nem élvezhette sokáig a kellemes perceket."Engem is bevontak az elefántok etetésébe, így egy nagy vödörnyi almát adtunk nekik. Ahogy az első almát bedobtam, repült a telefonom is, méghozzá be, a vizesárokba. Sokkot kaptam, hogy mindez tényleg megtörténik" - mondta a műsorvezető, aki akkor igencsak le volt sújtva."Biztos voltam benne, hogy a telefonom ezt nem éli túl, de nem maradhatott ott az árokban. A park munkatársa kihalászta a készüléket, ami csodával határos módon még működött, igaz nem hibátlanul. Nagyon rossz volt mindezt megélni és sajnáltam, hogy így alakult az állatparki látogatásom. Bár a készüléket azóta is tudom használni, azt hiszem megérett az idő, hogy lecseréljem" - mondta Molnár Andi, akinek balszerencsés perceit nézzék meg videón.