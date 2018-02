Teltház előtt debütált a New York-i divathéten a magyar divatmárka, a Nanushka - Galéria

Miután a New York Times, a Harper's Bazaar és az amerikai Forbes is elismeréssel adózott a magyar márkáról, több mint 300-an vettek részt a bemutatón a nemzetközi divatipar krémjéből, többek között olyan nevek, mint Lisa Aiken a Net-a-Porter fashion director-a és az amerikai Vogue magazin számos szerkesztője - áll a márka lapunkhoz eljuttatott közleményében.A Nanushkán a világ szeme: a nemzetközi divatipar a legfontosabb feltörekvő brandek közé sorolja Sándor Szandra márkáját. A londoni Browns és a párizsi Lafayette meghódítása után a New York-i divathéten is tarolt a magyar brand.

Folyton azt kutatom, hogy hogyan tudok megújulni, és új módokon kifejezni, hogy honnan jövök és hová tartok. Ez a vágy az, ami segített visszatalálni a saját- és kulturális gyökereimhez, ami a Kelet és a Nyugat határán fekvő hazám történelméből adódik. Ennek a kulturális sokszínűségnek nyomán alkottam meg a 2018-as kollekciómat is

New York-i idő szerint vasárnap délelőtt megrendezett bemutatóra már egy héttel korábban az összes nemzetközi szaklap és influencer jelezte részvételét. A prezentáción végül közel háromszáz ember tekintette meg a Nanushka legújabb kollekcióját, köztük Lisa Aiken a Net-a-Porter fashion director-a, Flossie Saunders a londoni Times divatszerkesztője, Susie Lau es Camille Charriére véleményvezérek.– mesélte Sándor Szandra, a Nanushka alapítója és tervezője.A 2018-as őszi-téli kollekciót a keleti és nyugati kultúrák találkozása ihlette. Izgalmasan keverednek a szatén, selyem és vegán bőr anyagok a gyöngy részletekkel és piros színárnyalatokkal, melyekben a Távol-Kelet kultúrája sejlik fel. Míg a pöttyös minták Párizst, és a Belle Époque hatását idézik, a török kárpitokra emlékeztető rózsás jacquard-szövetben a Közel-Kelettel közös múltúnk dereng fel. A farmer anyagok és a stilizált A-vonalak a Nyugat hatását képviselik, míg a krokodilbőr hatású vegán bőr kezeslábasok és övtáskák a posztszovjet berlini klubkultúrát.„A New York-i sikerek és soha nem tapasztalt érdeklődés alapján most már biztosan jelentősen felfelé kell módosítanunk az idei üzleti tervünk árbevételét és fel kell készülnünk arra, hogy ezt a megnövekedett mennyiséget a tőlünk elvárt minőségben le is tudjuk gyártani." – mondta Baldaszti Péter, a Nanuska társtulajdonosa. A Nanushka 2016-ban állt újra növekedési pályára, amikor a GB & Partners által kezelt EXIM Növekedési Magántőkealap befektetőként csatlakozott a magyar márkához. Az Alap beszállása nemcsak friss tőkét hozott, hanem teljes körű pénzügyi és kontrolling támogatást is, amely nélkülözhetetlen volt a cég átszervezése során. Az eredmények az elismerések mellett már a számok szintjén is láthatók: a nem auditált adatok szerint egy év alatt közel 2,5-szeresére nőtt a cég árbevétele, megközelítve a 770 millió forintot.