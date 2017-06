Teodóra az egyetlen hazai tahititánc-tanár - fotók

Nyolc hónapot töltött Tahitin Végh Teodóra és férje. Nem nyaralni mentek, hanem tanulni: tahiti táncot -Az ott töltött idő alatt szerényen éltek. Egy ideig egy autóban aludtak, de aztán egy ismerősük kertes házában laktak a tengerparthoz közel.A tahiti kaland örök emlék számukra, de megélhetési lehetőség is, hiszen Teodóra azóta tahiti táncot tanít.- A kint töltött idő alatt a tánctanulás mellett a helyi hagyományőrző táncversenyen, a Heiván is elindultunk. A mi csapatunkban nyolcvan női és negyven férfi táncos szerepelt, mellettük pedig 20-30 zenész, volt is nagy kavalkád a próbák alatt - mondta Teodóra.