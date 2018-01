Terence Hill filmet forgat Bud Spencer emlékére

Terence Hill filmet forgat, amellyel néhai kollégája és barátja, a 2016-ban elhunyt Bud Spencer előtt akar tisztelegni - közölte csütörtökön az olasz sajtó.



A 78 éves Hill maga rendezi a Me ne vado per un po (Egy időre elmegyek) című produkciót, amelyben a főszerepet is eljátssza.



"A film egy férfiról szól, aki Harley Davidsonjával Olaszországból útra kel Spanyolországba, hogy magára találjon" - idézte a rendezőt az Il Messaggero című olasz napilap, hozzátéve, hogy a produkciót tavasszal mutatják be az olasz mozikban.



"Senki nem tudhatja, hány napja van még hátra. De annyi tervem van még, hogy inkább nem is gondolok erre" - mondta Hill, aki számos filmben játszott együtt Bud Spencerrel.



A színész Don Matteo című tévésorozatából már a 11. évad fut a RAI műsorán. Hill arról is beszélt, hogy szívesen folytatná a szériát.



Hill, akinek eredeti neve Mario Girotti, a hatvanas-hetvenes években vált híressé a Bud Spencerrel együtt forgatott spagettiwesternekkel (Az ördög jobb és bal keze) és vígjátékokkal (Különben dühbe jövünk).



Spencer 86 évesen, 2016 júniusában hunyt el Rómában.