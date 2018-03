Testvérek módjára civakodik Tordai Teri és Esztergályos Cecília

Egy fedél alá kényszerül a magyar színjátszás két nagyasszonya. Legalábbis az Újszínház Zserbótangó című drámájában, ami szerencse, hisz Esztergályos Cecília és Tordai Teri mindketten azt vallják: ne­hezen alkalmazkodnak, így nem lenne könnyű dolguk, ha az életben is ha össze kéne költözniük - írja a borsonline.hu Ötvenéves barátságra teszi fel a koronát a közös színdarab.– Fiatalabb koromban nem szerettem ilyen intim térben játszani, de ez a szerep kiváló. Igazi nagyszerû megpróbáltatás és memóriagyakorlat számomra, hiszen 80 oldalnyi szöveget kell megtanulnunk Terikével – mondta Esztergályos a fiatalokat megszégyenítô feladatról.– Egy kamaradarab olyan, mintha egy wimbledoni teniszmeccset vívnánk: ha valame­lyikünk elejti a labdát, akkor nagyon nehéz visszatérni a pályára. Ám szerintem mind­kettőnk nevében elmondhatom, hogy ez a sok szöveg és az ilyen darabok tartanak minket fia­talon.A drámai és vicces helyzetekben is bővelkedő történet próbaheteiben a két színésznőnek meg kell tanulniuk együtt élni a színpadon, amiben évtizedeken átívelő barátságuk segíti őket, dacára annak, hogy mindketten egyetértenek abban, hogy igen rapszodikus lenne, ha közös lakásba kényszerítené őket az élet.– Nem vagyunk alkalmazkodó természetűek. Ha összeköltöznénk, akkor lehet, hogy 2-3 napig nem is állnánk szóba egymással. Úgy képzelem, hogy én olvasnék addig, míg Cilike zenét hallgatna vagy balettgyakorlatokat végezne, de egy idő után megbeszélnénk a problémát – mesélte Tordai, majd Cilike vette át a szót.– Sokszor dolgoztunk együtt, de a Zserbótangó egy nagy egymásra találás, hiszen ez a munka is bizonyítja, hogy olyanok va­gyunk, mintha testvérek volnánk, vagy ahogy Terike mondaná: mintha a kicsi hugija lennék.