Tetemes summát kapott hallgatásáért Weinstein asszisztense

A producer ügyében megszólalt két újabb filmsztár, George Clooney és Matt Damon is.A brit Zelda Perkins a Financial Times című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy 1998-ban írta alá a titoktartási megállapodást, nem sokkal azután, hogy szexuális zaklatással vádolta meg Weinsteint - írta a BBC News

Az nő eleinte azért nem beszélt a történtekről, mert sikerült elérni, hogy "szégyenletesnek érezze a férfi tettének elárulását".Perkins azután merte csak megvádolni a mogult, hogy egy kolléganője elmondta neki, Weinstein őt is zaklatta.A szerződés megszegése miatt Perkinst az összeg visszafizetésére, de akár kártérítésre és a megállapodásban foglalt egyéb kikötések teljesítésére is kötelezhetik."Nyilvánosan akarom megszegni a titoktartási megállapodást" - mondta a nő a Financial Timesnak. Mint fogalmazott: "amíg ezt nem lépi meg valaki, addig nem derül ki, hogy micsoda gyalázatos megállapodások ezek és micsoda börtönbe zárják az áldozatokat".Perkins azt is elmondta, hogy többször is neki kellett ébresztenie a filmmogult reggelente, amikor is a férfi "megpróbálta berántani őt az ágyba".Az Oscar-díjas Damon az ABC Newsnak elmondta, "elég volt öt percet eltölteni Weinsteinnel, hogy kiderüljön, milyen erőszakos".Azt is tudta, hogy "nőfaló" volt és elismerte, hogy barátja, Ben Affleck elmesélte neki, hogy viselkedett a producer Gwyneth Paltrow-val. Damon színésznővel később együtt játszott A tehetséges Mr. Ripley-ben, de nem kérdezte meg tőle, mi történt."Nem lettem volna Weinstein felesége, de fogalmam sem volt soha, hogy mit művelt a nőkkel" - mondta Damon.A szintén Oscar-díjas Clooney sem tudott azokról a dolgokról, melyekkel Weinsteint vádolják és reméli, a történtek "vízválasztóul" szolgálnak társadalomban.Clooney Good Morning America című műsorban elmondta, hogy a producer dicsekedett neki, hogy hány színésznővel volt viszonya, ám Clooney sosem hitt neki.A filmmogul a botrány kirobbanása óta tagadja a másik fél beleegyezése nélküli szexuális együttlétre vonatkozó vádakat. Korábbi bocsánatkérésében elismerte, hogy a múltban sok fájdalmat okozott kollégáinak viselkedésével.A Financial Timeshoz eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy "soha semmilyen formában nem alkalmazott megtorlást azokkal a nőkkel szemben, aki visszautasították a közeledését".Rose McGowan színésznő azt állítja, hogy 100 ezer dollárról szóló megállapodást kötött Weinsteinnel 1997-ben, a Sundance Filmfesztivál ideje alatt egy hotelszobában történt állítólagos incidenst követően.A 65 éves Weinstein elleni szexuális zaklatási vádak ügyében a londoni, a New York-i és a Los Angeles-i rendőrség után New York állam főügyésze is vizsgálatot indított hétfőn.