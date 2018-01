The Weeknd: soha többé nem dolgozok együtt az H&M-mel

The Weeknd, igazi nevén Abel Tesfaye, korábban az H&M két kollekciójához is adta a nevét és az arcát, azonban hétfőn Twitteren bejelentette, nem kíván többé együtt dolgozni a svéd divatcéggel. Korábban megírtuk , sokan kiakadtak a közösségi portálokon az H&M divatcégre, mondván rasszisták, mivel egy fotójukon egy fekete bőrű fiúval reklámozták a "legmenőbb majom a dzsungelben" feliratú pulóvert. A kép a brit és amerikai honlapokon jelent meg, amelyet azóta már eltávolítottak.Az előadó tweetjében a következőt írta: "erre a sokkoló és megalázó képre ébredtem reggel. végtelenül sértve érzem magam és soha többé nem fogok az H&M-mel együtt dolgozni."A divatcég a Daily Mail Online megkeresésére a következőképpen reagált The Weeknd szavaira: "Teljesen megértjük és elfogadjuk a reakcióját a képre. Nagyon sajnáljuk, hogy ez a kép elkészült."Az H&M közleményében azt is megjegyezte, hogy sokkal nagyobb odafigyeléssel dolgoznak a későbbiekben, hogy elkerüljék a hasonló szituációkat a jövőben, valamint haladéktalanul felveszik a kapcsolatot The Weeknddel és csapatával.