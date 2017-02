Tilos a Daily Mailt forrásként megjelölni a Wikipédián

A Wikipédia szerkesztői úgy döntöttek, hogy megtiltják a Daily Mail napilap forrásként való használatát weboldalaikon, és csak rendkívüli esetben fogadják el, mondván a brit lapkiadó csoport "általánosságban megbízhatatlan".



A szerkesztők a tilalmat azzal indokolták, hogy a brit napilap "közismerten nem ellenőrzi a tényeket, szenzációhajhász és puszta találgatásokat közöl".



A lépes nagyon szokatlan az online enciklopédia részéről, amely ritkán fordul a publikációk tilalmának eszközéhez és még olyan forrásokat is elfogad, mint a például a Kremlhez közelálló Russia Today vagy az amerikai Fox News, amelyeket szerkesztői fenntartásokkal kezelnek - írta a The Guardian brit napilap.



A Wikipédiát működtető Wikimédia Alapítvány, amely nem ellenőrzi az enciklopédia szerkesztésének folyamatát, közleményében arról írt, hogy az angol nyelvű Wikipédia önkéntes szerkesztői már 2015 eleje óta mérlegelik a Daily Mail megbízhatóságát, és egyetértettek abban, hogy a brit lapkiadó csoport "általánosságban megbízhatatlan, és hivatkozásként való használatát általában megtiltják, különösen akkor, ha léteznek más megbízhatóbb források.



Ez azt jelenti, hogy a Daily Mailre általában nem fognak hivatkozni mint megbízható forrásra az angol nyelvű Wikipédián és az önkéntes szerkesztőket arra bátorítják, hogy változtassák meg a létező utalásokat, a közösség által megbízhatónak tartott más forrásokat idézzenek. Ez összhangban áll azzal, ahogyan a Wikipédia szerkesztői általában értékelik és használják a médiaforrásokat józan ésszel és megfelelő körültekintéssel" - olvasható a Wikimédia Alapítvány közleményében.



A Wikipédián jelenleg mintegy 12 ezer hivatkozást tartanak nyilván.



Az online enciklopédia döntése időben egybeesik a hamis hírek elterjedéséről szóló vitáknak, amelyek egyre inkább kiterjednek a hagyományos sajtótermékekben megjelenő félrevezető információk miatti aggodalmakra is. A BuzzFeed amerikai internetes médiatársaság egy minapi tanulmánya szerint az Egyesült Királyságban a felhasználóknak "csekély étvágyuk" van a kitalált, hamis hírekre, mivel az országnak fejlett, elvekben elkötelezett sajtója van.



A Wikipédia szabályzata a megbízható forrásokról azt is előírja, hogy ha az adott témában a szerkesztő nem talál ilyen forrást, akkor annak nincs helye Wikipédián.



A Daily Mail illetékesei egyelőre nem kommentálták a Wikipédia-tilalmat.