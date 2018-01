Tilos lesz kriptovalutát hirdetni a Facebook oldalain

Megtiltja a kriptovaluta-hirdetéseket közösségi oldalain - jelentette be kedden a Facebook, új stratégiáját ismertetve.



Az internetes óriáscég gyakorlatilag megtiltja minden felületén a kriptovaluta-reklámokat, beleértve a bitcoinét is.



kaliforniai székhelyű technológiai cég közleményében azt írta, hogy a hirdetéseknek biztonságosnak kell lenniük. A megtévesztésnek és a félrevezető reklámoknak nincs helyük a Facebookon.



Új közléspolitikájuk megtiltja minden reklámozónak, még azoknak is, amelyek törvényesen működnek, hogy a Facebookon ismertetőjükben a bitcoinhoz hasonló kriptovalutákat, bináris pénzügyi lehetőségeket terjesszenek.

A Facebook úgy tekint ezekre a pénzügyi termékekre és szolgáltatásokra, mint amelyek gyakran összefüggésbe hozhatók megtévesztő és csalfa hirdetési gyakorlattal.



A közlemény szerint a cég azt szeretné, hogy "az emberek nyugodtan, a becsapás félelme nélkül fedezzenek fel új termékeket és szolgáltatásokat, gyűjtsenek róluk ismereteket a Facebookon".



Új stratégiájuk része annak a törekvésnek, hogy "sikeresebben leleplezzék a csalókat és a megtévesztő reklámgyakorlatokat" - derült ki a nyilvánosságra hozott dokumentumból.



A stratégia végrehajtásának minden oldalukon érvényt szereznek, beleértve a Facebookot, az Audience Network-öt és az Instagramot - írták.



A 2004-ben alapított online vállalatnak több mint kétmilliárd aktív használója van.