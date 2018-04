Tilos lesz szelfizni a Canneis-i filmfesztivál vörös szőnyegén

Tilos lesz idén szelfizni a cannes-i fesztivál vörös szőnyegén - jelentette be szerdán Thierry Frémaux, a seregszemle művészeti vezetője, akinek régi vágya teljesül a korlátozással. Frémaux az Europe-1 rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy akit mégis szelfizésen kapnak, azt nem engedik be a vetítésekre.A művészeti vezető szerint amikor a vendégek szelfizni kezdenek a vörös szőnyeggel borított lépcsőkön, akkor minden "széthullik" és a program "csúszik". Frémaux-nak ugyanakkor esztétikai aggályai is vannak a gyakorlattal kapcsolatban. Mint fogalmazott:

Ez nem szép. Sőt groteszk. Nevetséges. Szeretnénk visszahozni egy kis illemet.

A fesztiváligazgató, aki régóta be akarta tiltani a szelfizést a vörös szőnyegen, ám eddigi kísérletei sorra kudarcba fulladtak, a közelmúltban jelentette be, hogy a Netflix filmjei idén nem kerülnek be a filmfesztivál versenyprogramjába. A 71. cannes-i fesztivált május 8. és 19. között rendezik meg, a zsűri elnöke Cate Blanchett kétszeres Oscar-díjas ausztrál színésznő lesz, a hivatalos versenyprogramot április 12-én jelentik be a szervezők Párizsban.