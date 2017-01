Brit, ausztrál és amerikai feminista szervezetek tiltakoznak A sötét ötven árnyalata ellen, mondván, nem egy romantikus kapcsolatról szól, hanem valójában a családon belüli erőszakot népszerűsíti.



Weboldalt indítottak, ahol a tiltakozás különböző módszereire hívják fel a figyelmet, illetve adakozásra szólítottak fel a különböző feminista szervezetek javára.



Mindeközben a film női főszereplője, Dakota Johnson azt nyilatkozta, hogy a szado-mazo igenis lehet szép.



- Amikor belefogtam az első filmbe, még semmit nem tudtam erről a világról, de aztán menet közben rájöttem, hogy bár vannak benne sötét dolgok, összességében véve elég menő - mondta a színésznő.



Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy mindig nyitott volt mások szexuális szokásait illetően, de a szado-mazo azért nem igazán az ő műfaja.



Dakota azt is elmondta, hogy szép dolog az Ötven árnyalat-trilógia világsikere, de most már szívesen csinálna valami mást is: "Nem utáltam meg, de most már várom az új ajánlatokat."