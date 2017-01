Tiltakoztak ellene, mégis megnyílt a vatikáni McDonald's

A Róma szívébe tervezett gyorsbüfé egyik legádázabb ellenzője Elio Sgreccia bíboros volt, aki kijelentette, hogy a McDonald's menüje idegen a római gasztronómiai hagyományoktól és nem éppen egészséges. A kardinális "gyalázatnak" nevezte a "mega-szendvicsbolt" megnyitását, és azt mondta, hogy a Borgo Pio utcában lévő ingatlant inkább a szükséget szenvedők rendelkezésére kellene bocsátani.



Az egyházi méltóságok egy részének heves bírálata ellenére kedden két apácát láttak bemenni a szolidan megbúvó hamburgerezőbe, amely tele volt vendégekkel - jelentették hírügynökségek.



A multinacionális étteremlánc közleményében hangoztatta, hogy noha az étterem vatikáni ingatlan helyezkedik el, az egy nagy forgalmú turisztikai övezetet szolgál ki. Hangsúlyozták azt is, hogy a vendéglő kialakításakor más olaszországi műemléki helyszínekhez hasonlóan itt is teljes mértékben tekintettel voltak a történelmi környezetre.



Egyes környékbeli boltosok levélben kérték Ferenc pápától, hogy ne engedje megnyitni a gyorséttermet, mert a negyed művészeti, kulturális és társadalmi szövedékének felfeslését féltik tőle, és azt is hangoztatták, hogy biztonsági kockázatot jelent még több turistát a környékre csalogatni. A La Repubblica című lap úgy tudja, hogy a Vatikán vagyonkezelő szervezete (APSA) havi 30 ezer euróért (több mint 9 millió forint) adja bérbe az üzlethelyiséget az étteremláncnak.