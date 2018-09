Tinisztárok kampányolnak a méhnyakrák megelőzéséért a közösségi médiában a Mályvavirág Alapítvány felkérésére - mondta el Sallai Krisztina, az alapítvány kuratóriumi tagja az M1 aktuális csatornán csütörtökön.Az alapítvány azért kereste fel a fiatal sztárokat, hogy próbáljanak saját korosztályukhoz szólni, elérni, hogy foglalkozzanak a témával és minden családban közös döntés szülessen az HPV elleni oltás beadásáról, amit minden hetedikes lány ingyenesen igényelhet Magyarországon - fűzte hozzá.Elmondta: a felkért sztárok nyitottan kezelték a témát, a kampány sikerességét az is mutatja, hogy nagyon rövid idő alatt, majdnem százezer lájkot és több mint ezer kommentet kaptak a videók.A méhnyakrák kialakulásáért az esetek döntő többségében a HPV (humán papilloma vírus) felelős, amely számos más betegséget is okozhat, ezért felnőttkorban is érdemes beadatni. A férfiak is lehetnek hordozók, éppen ezért az oltás nekik is ajánlott - fűzte hozzá Sallai Krisztina.