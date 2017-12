Tippek, hogy mit tegyen biztonsága érdekében, ha télen is két keréken rója az utakat

Aki két keréken közlekedik télen, annak alapvető fontosságú a megfelelő közérzet biztosítása, és erre általában senki sem gondol

Minél jobban átfázunk, annál veszélyesebbé válik a téli kétkerekűzés. Ennek oka, hogy éppen mikor a szokottnál is fokozottabb figyelemre lenne szükség, kevésbé tudunk a forgalmi helyzetekre koncentrálni, és mozdulataink is nehézkesebbé válnak, így a reakcióidő értékes tizedmásodpercekkel nőhet.

Kissé hidegebb, esős időben segíthetnek, de havas utakon való közlekedésre ezek sem teszik alkalmassá a járműveket

, és a kedvezőtlen idő dacára is útra kelnek motorral, robogóval, netán kerékpárral. A Groupama Biztosító most a két keréken közlekedők számára gyűjtött össze hasznos tanácsokat ahhoz, hogy baleset nélkül vészelhessék át a telet.– kezdi egy fontos figyelmeztetéssel Kovács B. Róbert, a Groupama Tanpálya motoros vezetéstechnikai instruktora.A járművek „téliesítése" jelentős anyagi ráfordítással járhat: az alapvető kiegészítők, mint a kesztyű, a vízhatlan cipő és a derékmelegítő mellett érdemes kézzsákot, lábtakarót és túraplexit is beszerezni. Nagyobb kiadással jár, de sok segítséget jelenthet motorokon az ülés- és a markolatfűtés, vagy akár a fűthető ruházat. „Mindemellett elengedhetetlen a láthatóságot segítő élénk színű sisak és kabát" – hívja fel a figyelmet a szekértő.„Bizonyított, hogy a segítségükkel akár már 300 méterrel hamarabb észre lehet venni a közlekedőt."– figyelmeztet a Groupama Tanpálya instruktora. – „Ha egy autó kicsit megcsúszik, még lehet korrigálni, egy kétkerekűnél a jégen csúszás szinte kivédhetetlenül eséshez vezet. Tapasztalataink szerint ilyen esetekben 70-75%-os a valószínűsége a lábsérülésnek, hiszen a motorosok a stabilitásukat a lábukkal igyekeznek visszanyerni."Az autókhoz hasonlóan a motorkerékpárokra is van kötelező biztosítás, a saját károk megtérítésére a Casco biztosítás nyújt fedezetet.„Kerékpárokra ugyan nem kötelező biztosítást kötni, a Groupama Biztosító azonban erre is kínál megoldást. A Groupama Biztosító lakásbiztosítása kiterjed az egy háztartásban élők kerékpáros baleseteire is, sőt a lakásbiztosítási csomagnak része a felelősségbiztosítás is, amely kiterjed a kerékpár használójaként a másoknak okozott károkra is – nyilatkozta Szabó Imre, a Groupama Biztosító Szolgáltatási Centrumának vezetője.„Arról végképp kevesen tudnak, pedig télen nagyon hasznos, hogy kerékpárra is köthető casco biztosítás, amely már töréskárok ellen is véd."