Titkokat árult el Varga Líviusz a Quimbi alapítótagja

Varga Livius zeneszerző, szövegíró, a Quimby oszlopos, alapító tagja, saját formációja az A Kutya Vacsorája, mindemellett dalokat ír mások számára, dolgozott / dolgozik a Csík zenekarral, Ganxsta Zolee-val és Frenkkel is.

Énekel, reppel, ütőshangszereken játszik. Sokáig műsorvezetőként is tevékenykedett, végzettségét tekintve pedig pszichológus.

Számos filmszerep is megtalálta, játszott már Antal Nimród (Kontroll), Szőke András (Hasutasok) és Jeles András (Jelenetek a Parasztbibliából) által rendezett filmekben is, azonban főként zenei pályája, kiemelkedően magas színvonalú dalszövegei és sokszínű zenei tevékenysége kapcsán ismert és kedvelt hazánkban. Legnagyobb sikeret a Quimby kötelékében jegyzi.

Zeneszöveg beszélgetések címmel készít sorozatot a zeneszoveg.hu, amelyben dalszerzőket és szövegírókat mutatnak be sajátos beállításból.Korábban Paksi Endrét, az Ossian gitárosát hozták közelebb a rajongókhoz, most pedig Varaga Líviusz, a Quimbi alapítótagja oszt meg részleteket - többek között -, a szövegírásról.De az interjúból kiderül még az is, hogyMilyen Livius magánemberként, amikor nem zenél?Honnan fakad a jobbnál jobb rímek faragása az Ő esetében?Romhányi „Rímhányó" József milyen szempontból inspirálta Liviust?Milyen érzés és felismerés volt számára az, hogy felfedezte magának a rock'n'roll-t?Hogyan született a Magam adom és valójában kinek a dala? Tényleg Quimby?Mi köze van Ganxsta Zolee önéltrajzának a Quimby-hez és hogyan dolgozott vele Livius?